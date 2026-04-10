1. FC Grevenbroich-Süd: Kein Sieg seit Anfang März Der 1. FC Grevenbroich-Süd steckt nach fünf Niederlagen und einem Unentschieden aus den letzten sechs Pflichtspielen in einer Ergebniskrise. Das steckt hinter dem Formtief. von RP / Noah Knothe · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Grevenbroich-Süd steckt in einem Formtief – Foto: Claudia Pillekamp

Den letzten Sieg fuhr der 1. FC Grevenbroich-Süd am 1. März im Derby gegen den TSV Bayer Dormagen ein. Damit endete auch die Serie von fünf Bezirksliga-Spielen ohne Niederlage. Es folgten vier Niederlagen und ein Unentschieden, bevor die Südstädter im Kreispokalfinale am Ostermontag die Sensation in der Verlängerung gegen den SC Kapellen verpassten.

Obwohl die Enttäuschung in der Südstadt noch groß ist, machte die Leistung gegen den Landesliga-Zweiten Mut vor dem anstehenden Ligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Aufstiegskandidaten SG Benrath-Hassels (3.). „Die Finalniederlage war sehr bitter“, sagt Trainer Chris Niebel. „Meine Jungs haben alles auf dem Platz gelassen. Wir waren konzentriert, taktisch diszipliniert und haben bis zur letzten Sekunde mit Herzblut gekämpft. Genauso müssen wir in Benrath auch auftreten, um Punkte zu holen.“ Neue Zielsetzung In der Liga ist für seine Schützlinge acht Spieltage vor dem Saisonende sowohl Aufstieg als auch Abstieg rechnerisch nahezu unmöglich. „Da der Klassenerhalt quasi sicher ist, müssen wir uns neue Ziele setzen. Mein Ansporn ist es, die Nummer eins im Kreis zu werden und mindestens einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen“, sagt Niebel.

Die Trendwende bereits am Sonntag einzuleiten, wird jedoch alles andere als leicht, denn für die SG Benrath-Hassels bleibt der Aufstieg weiterhin das Ziel. Aktuell liegt die SG zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz, Spitzenreiter MSV Düsseldorf ist sechs Zähler entfernt. Da dem MSV aufgrund des Einsatzes eines gesperrten Spielers ein Punktabzug droht, könnte die SG aufschließen. Der kommende Gegner der Südstädter stellt zudem mit 97 Toren nach 26 Partien die mit Abstand treffsicherste Mannschaft der Liga, während der 1. FC die schwächste Defensive in der oberen Tabellenhälfte stellt. „Defensiv haben wir unsere größten Schwächen. Wir müssen enger am Stürmer verteidigen, so wie es uns gegen Kapellen gelungen ist. Zudem gilt es, die offensivstarken Außenverteidiger der SG nicht in Fahrt kommen zu lassen“, führt der Coach aus.