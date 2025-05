1. FC Grevenbroich-Süd: Hattrick-Held Marcel Hensel

Durch den 5:3-Erfolg bei Bayer Dormagen rückt der Aufsteiger 1. FC Grevenbroich-Süd erstmals seit dem vierten Spieltag wieder in die Top 6 vor. Sommerneuzugang Marcel Hensel glänzte mit seinem zweiten Dreierpack der Saison – und das in seinem ersten Bezirksligajahr.

Der 29 Jahre alte Stürmer wechselte im Sommer von Rot-Weiß Elfgen aus der Kreisliga B zum 1. FC Grevenbroich-Süd. Der Torjäger schoss die Rot-Weißen in der Saison 2021/22 mit 30 Toren und zehn Vorlagen in nur 17 Partien in die Kreisliga A, in der Elfgen die Klasse trotz 17 Torbeteiligungen von Marcel Hensel nicht halten konnte. In insgesamt sechs Jahren in Elfgen erzielte er sensationelle 155 Tore bei nur 119 Einsätzen. Die Kreisliga B war offensichtlich zu einfach für den Stürmer. „Mir war die Liga bisher nie wichtig, da ich beruflich nicht immer zum Training kommen konnte. Ich wollte in Elfgen mit meinen Freunden zusammenspielen und einfach nur Spaß am Fußball haben. Mittlerweile sind einige der Freunde schon zu Süd gewechselt, zudem kannte ich schon einige Spieler in der Mannschaft.“

Der Schritt in die Bezirksliga war jedoch auch für den torgefährlichen Angreifer eine neue Erfahrung, an die Hensel sich erst gewöhnen musste. Sein erstes Tor ließ aber nicht lange auf sich warten. Am zweiten Spieltag traf er gegen Marathon Krefeld. Bis zur Winterpause kamen jedoch nur zwei weitere Treffer dazu. Seit Botan Melik die Mannschaft in der Winterpause als Trainer übernahm, läuft es für den Angreifer jedoch deutlich besser. In den vergangenen zehn Partien kam Hensel auf zehn Treffer. „Der Fußball in der Bezirksliga ist nicht zu vergleichen mit der Kreisliga B, weshalb ich etwas Anlaufzeit gebraucht habe. Zudem hatte ich in der Hinrunde noch keine feste Position in der Offensive. Seit Botan da ist, spiele ich immer auf meiner gewohnten Mittelstürmerposition“, sagt Hensel.

Seinen ersten Dreierpack in der Bezirksliga erzielte Marcel Hensel am 21. Spieltag gegen TuRa Brüggen. Trotz seiner drei Treffer unterlag seine Mannschaft mit 4:5. Auch der Sieg in Dormagen geriet nach der 3:1-Halbzeitführung durch zwei Dormagener Treffer noch in Gefahr. „Nach dem 3:3-Ausgleich kam mir die Partie in Brüggen sofort wieder in den Kopf, weshalb ich alles dafür tun wollte, dass wir noch gewinnen. Wir sind als Team ruhig geblieben und so konnte ich nach einem Konter meinen Dreierpack schnüren“, so Hensel.

Starker Zusammenhalt im Team

Der 1. FC Grevenbroich-Süd spielte auch dank Marcel Hensel eine unaufgeregte Saison, in der das Ziel, sicherer Klassenerhalt, zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Für den Angreifer hat das einen bestimmten Grund: „Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist hervorragend. Wir funktionieren auf dem Platz als Einheit, egal wer spielt, jeder kämpft für den Teamerfolg. Botan hat als Trainer einen großen Anteil daran. Er schafft es, alle zu motivieren und auch ich habe in der kurzen Zeit viel von ihm profitieren können.“

Nach seiner erfolgreichen Debütsaison in der Bezirksliga war für Marcel Hensel recht schnell klar, dass er auch über den Sommer hinaus bei den Südstädtern bleiben wird „Ich habe für die neue Saison schon zugesagt. Ich habe in dieser Saison nochmal Blut geleckt und will in der nächsten Spielzeit an unsere erfolgreiche Debütsaison anknüpfen.“