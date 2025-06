Die Zweitvertretung der Südstädter ist in die B-Liga aufgestiegen. – Foto: Olaf Moll

1. FC Grevenbroich-Süd: Glück im zweiten Anlauf gefunden Ein Jahr nach der Ersten Mannschaft steigt die Zweitvertretung in die Kreisliga B auf. Verlinkte Inhalte Kreisliga C3 GV/NE Grevenb.-Süd II

In Grevenbroich-Neuenhausen feierten die Südstädter die zweite Meisterschaft in zwei Jahren. Nur eine Saison nach dem Aufstieg der Ersten Mannschaft in die Fußball-Bezirksliga rückte auch die Zweitvertretung als Meister eine Klasse auf. Neben 22 Siegen ließen die Grevenbroicher nur zwei Unentschieden und eine Niederlage zu. Trotzdem blieb es im Meisterkampf der Kreisliga C, Gruppe 3, bis zum Ende spannend, da auch die DJK Eintracht Hoeningen und der TSV Bayer Dormagen II sich kaum Fehler leisteten.

Mit Servos wurde der Stein ins Rollen gebracht Nach dem verpassten Aufstieg im Vorjahr mit zwei krachenden Relegationsniederlagen gegen die Holzheimer SG II (0:6) und die SVG Weißenberg III (0:5) hatten sich die Südstädter im Sommer neu aufgestellt. In Trainer Sven Servos holte der 1. FC Grevenbroich-Süd II einen alten Bekannten an die Seitenlinie. Der 47-Jährige stand bereits von 2017 bis 2020 als Co-Trainer der Ersten Mannschaft in der Kreisliga A in der Coaching-Zone. Nach seiner Zeit in Neuenhausen sammelte er bei der SG Rommerskirchen/Gilbach zwei Jahre lang Bezirksligaerfahrung als Co-Trainer von Kevin Hahn. „Ich habe durch die Zusammenarbeit mit Kevin in der Bezirksliga sehr viel lernen können“, sagt Servos. „Daher habe ich mich umso mehr gefreut, als Jürgen Latajka aus dem Vorstand des FC-Süd mich gefragt hat, ob ich die Zweite Mannschaft in Grevenbroich übernehmen möchte. Nachdem ich mich damals schon sehr wohlgefühlt habe, fiel mir die Entscheidung leicht.“

Neben der Trainerposition hatte sich vor der Saison auch im Kader etwas getan: Einige der Aufstiegshelden der Ersten Mannschaft wechselten in die Zweite Mannschaft anstatt in der Bezirksliga aufzulaufen. „Es kam im Sommer sehr viel Erfahrung dazu. Einige der älteren Spieler, die aus der Ersten Mannschaft kamen, haben einen wichtigen Teil zu unserem Aufstieg beigetragen“, möchte Servos festgehalten wissen. Auch vor der anstehenden Kreisliga-B-Saison wird sich die Zweite Mannschaft womöglich erneut mit Routiniers aus der Erstvertretung verstärken. Servos: „Durch den anstehenden Trainerwechsel in der Ersten Mannschaft muss sich der neue Coach erstmal ein Bild von seinem Kader machen. Danach werden wir entscheiden, welche Spieler bei uns dazukommen.“ Defensive ist noch verbesserungsfähig