1. FC Grevenbroich-Süd: Bester Bezirksligist im Rhein-Kreis

Bester Torschütze der Bezirksliga: Berkay Köktürk. – Foto: Spielerprofil

Seit dem Kreispokalfinale am Ostermontag ist die Saison 2025/26 für den 1. FC Grevenbroich-Süd sportlich gelaufen. Trotzdem haben die Südstädter die Bezirksliga-Spielzeit weiter ernst genommen. Am Dienstag empfingen die Südstädter den MSV Düsseldorf zum Wiederholungsspiel. Der MSV brauchte einen Sieg, um Meister werden zu können. Durch den 3:1-Erfolg (2:0) des 1. FC Grevenbroich-Süd fiel die Entscheidung im Titelrennen früher als erwartet. Dank der Schützenhilfe aus Grevenbroich steht der TSV Eller als neuer Bezirksligameister fest.

Einen Titel kann der 1. FC Grevenbroich-Süd auch noch gewinnen, oder zumindest einer seiner Spieler: Berkay Köktürk steht einen Spieltag vor Schluss bei 28 Toren, das sind vier Treffer mehr als der zweitplatzierte Nico Stracke vom TSV Eller. Selbst eingreifen ins Rennen um die Torjägerkanone kann Köktürk aber nicht mehr. Nachdem er mit seinem Doppelpack (38., 45.+3) den Sieg gegen den MSV einleitete, musste er kurz nach Wiederanpfiff mit einer ausgekugelten Schulter ausgewechselt werden.

„Zum Glück hat er sich dabei nichts gerissen, dennoch wird er am letzten Spieltag natürlich nicht spielen können“, sagt Trainer Chris Niebel.

Köktürk auf Kurs zur Torjägerkanone

Der Stürmer befand sich in hervorragender Form. In seinen letzten sechs Einsätzen gelang Köktürk immer mindestens ein Treffer. Allein in den vergangenen vier Partien schoss er elf Tore für seine Mannschaft. Besonders beeindruckend ist, dass der 29-Jährige für seine insgesamt 41 Torbeteiligungen nur 22 Einsätze brauchte.

Niebel sagt: „Er wäre ein sehr verdienter Sieger der Torjägerkanone. Er ist unfassbar wichtig für uns und immer ein Torgarant. Aber wenn er den Titel holt, gebührt dieser dem gesamten Team, das ihm ermöglicht, so viele Treffer zu erzielen.“

Seine Mannschaft kann am Sonntag (15.30 Uhr) theoretisch noch auf den fünften Platz vorrücken. Dafür bräuchten die Südstädter einen Sieg gegen die bereits abgestiegene Rhenania Hochdahl, zudem muss Sparta Bilk (4.) den ASV Mettmann (5.) besiegen. Zumindest den sechsten Platz hat der 1. FC schon sicher.

„Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs“, sagt Niebel. „Dafür, dass ich die Mannschaft im Sommer kurzfristig übernommen habe, sind wir sehr konstant durch die Saison gegangen. Nur kurz vor dem Pokalfinale konnten wir mit dem Kopf nicht ganz bei der Liga bleiben. Es macht mir viel Spaß, mit den Jungs zusammenzuarbeiten, weswegen ich mich schon auf die neue Saison freue.“

Beste Bezirksligamannschaft aus dem Rhein-Kreis

Mit aktuell sieben Punkten Vorsprung auf die SVG Weißenberg stehen die Südstädter bereits als beste Bezirksligamannschaft des Rhein-Kreises fest. In der Hinrunde holten die Grevenbroicher und Weißenberger jeweils 27 Punkte. Diese Punktzahl konnten die Südstädter mit dem Sieg gegen den MSV überbieten. Die Grevenbroicher stehen mit 29 Zählern auf Rang fünf der Rückrundentabelle.

Die zweitbeste Rückrundenmannschaft aus dem Rhein-Kreis ist der VdS Nievenheim, der mit 19 Punkten in der zweiten Saisonhälfte Zehnter ist. Dadurch, dass der VdS in der Hinrunde nur elf Zähler holte, droht aber der direkte Wiederabstieg. Die Nievenheimer brauchen am Sonntag Schützenhilfe des TSV Meerbusch II, um die Relegation noch erreichen zu können. Dafür muss der VdS gegen den Lohausener SV mehr Punkte holen als der CfR Links in Meerbusch.