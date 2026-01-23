1. FC Gievenbeck veranstaltete U13- und U15-Benefizcup an Neujahr

Am 1. Januar 2026 wurde im Gievenbecker Ausbildungsbereich nicht nur feierlich das neue Jahr eingeläutet, sondern auch Fußball für den guten Zweck gespielt. Beim vom 1.FC Gievenbeck organisierten U13- und U15-Benefizcup in der Halle Berg Fidel spielten insgesamt 15 Jugendmannschaften Spendengelder in erfreulicher Höhe ein, welche in der vergangenen Woche zugunsten der Kinderkrebshilfe im Uniklinikum Münster übergeben wurden.
„Ich bin überaus dankbar für so viel Unterstützung von ganz vielen Seiten selbst am Neujahrstag, viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben für eine tolle Spendensumme gesorgt“, sagt Fußball- Abteilungsleiter Christian „Lüde“ Wielers, der außerdem betont: „Wir werden auch weiterhin diesen Förderverein unterstützen, der eine überragende Arbeit leistet“. Bereits im Vorjahr organisierte der FCG mit der U15 ein Benefizcup für den damaligen Sponsor „Schulbank e.V.“ und Bildungsprojekte in Tansania, nun richtete sich die Spende an ein weiteres lokales Projekt in Münster.
Insgesamt kam dabei eine beachtliche Spendensumme in Höhe von über 3700€ zusammen, die durch die FCG- Delegation um Wielers selbst sowie dem U13- Trainer Moritz Jürgensmeyer, U13- Kapitän Jacob Seveneick, den U15-Trainern Paulo Landwehr und Finn Sechelmann sowie U15- Kapitän Luca Börger an die Kinderkrebshilfe überreicht wurde. Frau Ulrike Philipzen aus dem Vorstand des Fördervereins nahm die Summe stellvertretend an und gab bei einer Stationsführung vor Ort Einblicke in die wertvolle Arbeit der Kinderkrebshilfe. Sie betonte, dass mit den zusätzlichen Geldern wichtiges pädagogisches Personal bei der Behandlung und Betreuung der erkrankten Kinder finanziert werden könne.
Zustande gekommen sind die Gelder durch den Verkauf von selbstgestellten Speisen und Getränken durch Eltern am Neujahrstag sowie durch eine große Tombola, an der sich einige Unternehmen und (Fußball-) Vereine aus der Region wie beispielsweise der SC Preußen Münster, Gievenbecks Kooperationspartner FC Schalke 04 oder Borussia Dortmund mit großzügigen Sachspenden beteiligt haben. Aufgrund der großen Bereitschaft konnte am Ende sogar jedes verkaufte Los ein Gewinn sein. Ein besonderer Dank gilt hierbei den Eltern der FCG-Spieler für das Engagement beim Verkauf und BFD-ler Milian Martensson, der sich im Vorfeld des Turniers mit großem Einsatz engagierte. Besonders erwähnenswert bleibt zudem, dass Westfalia Rhynern mit der U13 zusätzliche 545€ gespendet hat und weitere Spendengelder bei etwaigen Hallenturnieren wie dem Röhrtal Charity Cup in Sundern durch die U18 des FCG erspielt wurde.
Sportlich betrachtet war der Neujahrscup ebenso ein voller Erfolg für alle teilnehmenden Teams: Im Ligensystem konnte sich die FCG-U13 als Gastgeber im eigenen Turnier knapp vor dem SC Münster 08 und der U12 des SC Preußen Münster durchsetzen, während der SUS Stadtlohn mit einem Sieg über Gievenbeck das Finale der C-Junioren gewann.