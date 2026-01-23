– Foto: 1. FC Gievenbeck

1. FC Gievenbeck veranstaltete U13- und U15-Benefizcup an Neujahr An Neujahr wurde in der Halle Berg Fidel Fußball für den guten Zweck gespielt - und 3700€ gespendet.

Am 1. Januar 2026 wurde im Gievenbecker Ausbildungsbereich nicht nur feierlich das neue Jahr eingeläutet, sondern auch Fußball für den guten Zweck gespielt. Beim vom 1.FC Gievenbeck organisierten U13- und U15-Benefizcup in der Halle Berg Fidel spielten insgesamt 15 Jugendmannschaften Spendengelder in erfreulicher Höhe ein, welche in der vergangenen Woche zugunsten der Kinderkrebshilfe im Uniklinikum Münster übergeben wurden.

„Ich bin überaus dankbar für so viel Unterstützung von ganz vielen Seiten selbst am Neujahrstag, viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben für eine tolle Spendensumme gesorgt“, sagt Fußball- Abteilungsleiter Christian „Lüde“ Wielers, der außerdem betont: „Wir werden auch weiterhin diesen Förderverein unterstützen, der eine überragende Arbeit leistet“. Bereits im Vorjahr organisierte der FCG mit der U15 ein Benefizcup für den damaligen Sponsor „Schulbank e.V.“ und Bildungsprojekte in Tansania, nun richtete sich die Spende an ein weiteres lokales Projekt in Münster. Insgesamt kam dabei eine beachtliche Spendensumme in Höhe von über 3700€ zusammen, die durch die FCG- Delegation um Wielers selbst sowie dem U13- Trainer Moritz Jürgensmeyer, U13- Kapitän Jacob Seveneick, den U15-Trainern Paulo Landwehr und Finn Sechelmann sowie U15- Kapitän Luca Börger an die Kinderkrebshilfe überreicht wurde. Frau Ulrike Philipzen aus dem Vorstand des Fördervereins nahm die Summe stellvertretend an und gab bei einer Stationsführung vor Ort Einblicke in die wertvolle Arbeit der Kinderkrebshilfe. Sie betonte, dass mit den zusätzlichen Geldern wichtiges pädagogisches Personal bei der Behandlung und Betreuung der erkrankten Kinder finanziert werden könne.