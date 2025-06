1. FC Gievenbeck: Torwart-Trio samt Torwarttrainer-Duo bleiben an Bord

„Unser gesamtes Torwartteam macht einen überragenden Job“, lobt Gievenbecks neuer Sportlicher Leiter Jens Truckenbrod: „Mit Esch, Max und Connor halten wir unser Wunsch- Trio zwischen den Pfosten beisammen und binden mit Max und Connor zwei Top-Talente weiter an uns. Max hat in seinem jungen Alter bereits viele wertvolle Erfahrungen bei uns gesammelt und wurde von den Trainern auch schon ins kalte Oberliga- Wasser geworfen. Er hat eine starke Entwicklung hinter sich und noch viel Potential, welches wir weiter ausschöpfen wollen. Connor blickt leider auf ein bescheidenes Jahr zurück, da er verletzungstechnisch ausgebremst wurde. Wir hoffen, dass er uns zum Vorbereitungsstart wieder im gewohnten Umfang weiterhelfen kann.

Der gerade einmal 19-jährige Büscher wechselte im Sommer 2023 von SuS Stadtlohn nach Gievenbeck und wurde bereits als A-Jugendlicher an die 1. Mannschaft herangeführt. In dieser Saison stand er vorrangig in der U19-Westfalenliga zwischen den Pfosten, wurde aber auch bei den Hallenstadtmeisterschaften, im Kreispokal sowie im ersten und letzten Rückserienspiel in der Oberliga eingesetzt. „Über die Möglichkeit, dass ich in meinem letzten A-Jugend-Jahr bereits ein fester Bestandteil der 1. Mannschaft sein durfte, bin ich sehr dankbar“, sagt Büscher mit Rückblick auf zwei sehr erfolgreiche Jahre in Gievenbeck: „Durch das ständige Training auf Oberliga-Niveau konnte ich viel mitnehmen, auch für die Spiele in der U19. Ich konnte viel Erfahrung sammeln, die mich der Oberliga näher bringen werden."