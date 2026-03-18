1. FC Gievenbeck: Torjäger bleibt trotz "namhafter Optionen"

– Foto: Michel Berndsen

Nachdem Oberligist 1. FC Gievenbeck im Januar die Verpflichtung von Jendrik Witt bekanntgegeben hatte, schien es nur die logische Konsequenz, dass sein Bruder Fabian Witt bleibt. Der Verein gibt zwei Monate später nun auch die Vertragsverlängerung mit dem 24-Jährigen bekannt. Der Sportliche Leiter Jens Truckenbrock betont aber, dass der elffache Oberliga-Torschütze auch "andere namhafte sportliche Optionen" hatte. Auf Nachfrage sollen Regionalligisten und auch ambitionierte Oberligisten angeklopft haben.

„Wir freuen uns, dass wir Fabi davon überzeugen konnten, in der nächsten Saison bei uns zu bleiben“, sagt Truckenbrod. „Fabi spielt eine wirklich gute erste Oberliga-Saison bei uns und ist schnell zu einem ganz wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft gereift. In der nächsten Saison wird er weitere Schritte bei uns gehen können, auch an der Seite seines Zwillingsbruders Jendrik, die dann endlich wieder zusammen im Gievenbecker Trikot auflaufen werden."

Im Januar 2025 verkündete der FCG die Rückkehr von Fabian Witt, der bereits von 2015 bis 2020 in der Gievenbecker Jugend spielte und daraufhin zum SC Westfalia Kinderhaus in die Westfalenliga wechselte (113 Einsätze/50 Tore). Zur laufenden Saison fand der 24-Jährige den Weg zurück in den Sportpark und spielt seitdem eine erfolgreiche erste Oberliga-Saison mit seiner Mannschaft: Beim Tabellensechsten stand Witt in sämtlichen 24 Oberliga- und vier Westfalenpokal-Partien von Beginn an auf dem Platz. 16 Pflichtspiel-Treffer und drei Assists stehen für den Gievenbecker Topscorer zu Buche.