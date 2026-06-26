1. FC Gievenbeck: Spielendes Co-Trainer-Duo - einer wurde reaktiviert Bekanntes Gesicht kehrt zurück und wird zusammen mit einem Routinier ab sofort das Trainer-Team unterstützen - Büchter geht zum Jahreswechsel auf Weltreise von red · Heute, 07:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: 1. FC Gievenbeck

Zum Trainingsauftakt hat Oberligist 1. FC Gievenbeck nochmal zwei wichtige Personalmeldungen zu verkünden: Mit Julian Conze (Foto, Mitte rechts) kehrt ein bekanntes Gesicht erneut zum FCG zurück, darüber hinaus verlängert Führungsspieler Marvin Holtmann (Foto, Mitte links) seinen Vertrag - beide werden als „spielende Co- Trainer“ in Spezialrollen eine gesonderte Position in der jungen Mannschaft einnehmen.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Julian zurückgewinnen, Marvin behalten und beiden mehr Verantwortung übertragen können. Beide werden ihre speziellen Bereiche bekommen“, sagen die FCG-Trainer Torsten Maas (Foto, links) und Steffen Büchter (Foto, rechts). Letzterer wird zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 ein paar Monate auf Weltreise sein - allen voran für diese Zeit sollen Conze und Holtmann verstärkt Unterstützung liefern, werden aber beide schon vorher als spielende Co-Trainer in sämtliche Prozesse eingebunden und an das Trainerdasein herangeführt. Nach einem Jahr Pause bei Conze und der langwierigen Verletzung bei Holtmann muss schließlich abgewartet werden, wie schnell beide wieder auf dem Platz stehen werden. „Conze und Holz werden uns einfach gut tun, einmal als Persönlichkeiten und Typen in der Kabine und auch auf dem Platz als Führungsspieler“, so das Trainer-Duo. Für den 26-jährigen Conze ist es bereits die dritte Rückkehr zum FCG: Bereits in der Jugend spielte der Linksfuß für Gievenbeck, ehe er zum SC Preußen Münster weiterzog und dort sogar auf einen Einsatz in der 3. Liga zurückblicken kann. Nach seinem Umzug in die USA im Jahr 2019 zog es Conze erstmals in der pandemiebedingt abgebrochenen Spielzeit 2020/21 für sieben Westfalenligaspiele zurück. Kurz darauf ging es erneut für ein paar Jahre bis 2024 in die Vereinigten Staaten. In der Rückserie der Saison 23/24 und in der Spielzeit 24/25, in der Conze zum Kapitän ernannt wurde, lief es für den Rückkehrer schließlich in Deutschland wieder richtig rund: In 44 Oberligaspielen kam der linke Schienenspieler auf zwölf Treffer und sieben Assists.

Im Sommer 2025 musste er seine Laufbahn berufsbedingt pausieren - kehrt nun aber mit voller Energie zu seinem Herzensverein zurück: „Die Rückkehr zu Gievenbeck kam jetzt überraschend schnell. Als ich mit Toto ins Gespräch kam, wurde mir klargemacht, dass an ein paar Stellen Bedarf besteht und wir haben eine passende, flexible Lösung gefunden, die für beide Seiten perfekt ist. Ich bin gespannt, neue Erfahrungen zu sammeln - dieses Mal nicht nur als Spieler, sondern auch als Stütze im Trainerteam." Dort wird zukünftig auch Holtmann verstärkt eingebunden. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte 2023 vom FC Eintracht Rheine in den Sportpark und blickt in seiner Laufbahn auf knapp 150 Oberligaspiele zurück. Im Westfalenpokalspiel gegen Drittligist SC Verl Ende des letzten Jahres zog sich der 30-Jährige seinen zweiten Kreuzbandriss zu. Die Reha verläuft seitdem gut, sodass Holtmann bereits zum Ende der Vorsaison ins Mannschaftstraining integriert werden konnte.