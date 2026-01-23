1. FC Gievenbeck komplettiert Witt-Zwillinge

– Foto: 1. FC Gievenbeck

Fabian und Jendrik Witt, beide am 14. Februar 2003 geboren, verließen den 1. FC Gievenbeck nach ihrer Jugendzeit im Sommer 2021 zum SC Westfalia Kinderhaus und gehörten seitdem zu den Leistungsträgern beim Westfalenligisten. Gievenbeck holte Fabian (bis dahin 113 Westfalenliga-Einsätze) im Sommer 2025 zurück und gab dies fast exakt vor einem Jahr bekannt. Im Sommer 2026 folgt ihm nun Jendrik, der bislang 124 Partien in der sechsthöchsten Spielklasse absolviert hat.

„Es ist für uns keine Selbstverständlichkeit, dass sich Jendrik so früh zu uns bekannt hat und sich für den FCG entschieden hat“, sagt Gievenbecks sportlicher Leiter Jens Truckenbrod über den zweiten Transfer für die kommende Saison. „Für uns war schnell klar, dass wir auch Jendrik schnellstmöglich zurück im Gievenbecker Trikot sehen möchten. Der kommende Sommer ist dafür der ideale Zeitpunkt - er wird mit seiner Variabilität auf verschiedenen Positionen einplanbar sein und unser Spiel mit und gegen den Ball bereichern." Bereits im Jahr 2015 wechselte Jendrik Witt mit 13 Jahren vom Heimatverein TuS Hiltrup zum FCG. Seitdem durchlief der heute 23-Jährige von der U14 bis zu U19 sämtliche Jugendteams im Sportpark und gewann unter anderem mit der Gievenbecker U17 im Jahr 2019 die Stadtmeisterschaften im Münsteraner Hallenfußball als bester Torschütze des Turniers - unter anderem spielte er in der dort bereits mit seinen baldigen Teamkollegen Fabian Witt, Felix Ritter und NiklasBeil zusammen.

Im Sommer 2021 zog es Jendrik Witt zur Westfalia Kinderhaus. Dort setzte er sich auf Anhieb als Stammkraft durch und etablierte sich mit starken 124 Westfalenliga-Einsätzen und 56 Torbeteiligungen beim Nachbarverein. Auch in dieser Saison ist Jendrik Witt unumstrittener Stammspieler bei der Westfalia. „Wenn sich ein Oberligist schon vor der Winterpause meldet und in den Gesprächen früh viel Vertrauen spürbar ist, dann fällt einem die Entscheidung nicht allzu schwer - gerade, wenn es noch der eigene Jugendverein ist“, sagt Witt selbst. „Zudem kenne ich viele Gesichter aus dem Verein und die meisten Jungs aus der Mannschaft“.