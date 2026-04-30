1. FC Gievenbeck: Ein Talent bleibt - ein Talent wechselt zu S04 Die Münsteraner sind bekannt für ihre starken Jugend-Jahrgänge von red · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Emil das Gupta hat einen Vertrag beim Oberligisten 1. FC Gievenbeck unterschrieben. – Foto: 1. FC Gievenbeck

Jedes Jahr schaffen beim Oberligisten 1. FC Gievenbeck eigene Jugendspieler den Sprung in die Oberliga-Mannschaft. Innenverteidiger Emil Das Gupta (19) wird im Sommer zur 1. Mannschaft stoßen. Ein wesentlich jüngeres Talent, das in der laufenden Spielzeit bereits achtmal in der Oberliga Westfalen aufgelaufen ist, verlässt stattdessen den Verein. Der 17-jährige Cem Tasdelen wechselt in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04. Ein letztes U19-Jahr steht bevor, das er mit den Knappen in der DFB-Nachwuchsliga verbringen wird. Der 1. FC Gievenbeck ist ein offizieller Kooperationspartner der Schalker.

„Emil ist ein weiteres positives Beispiel dafür, dass in unserem Ausbildungsbereich wertvolle Arbeit geleistet wird“, sagt Gievenbecks Sportlicher Leister Jens Truckenbrod. „Mit der Beförderung von Emil setzen wir ein weiteres klares Zeichen Richtung Nachhaltigkeit und Talentförderung. Die Durchlässigkeit zwischen U19, Zweiter und Erster Mannschaft macht uns dieses Jahr besonders stark und soll für die nächsten Jahre weiter ausgebaut werden." Der 19-jährige Das Gupta begann das Fußballspielen bei seinem Heimatverein SG Coesfeld 06, ehe es mit gerade einmal neun Jahren für ihn ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04 ging. Dort spielte er bis zur C-Jugend, als es ihn für eine Spielzeit zurück nach Coesfeld und von dort aus weiter zum SuS Stadtlohn zog. Zur U19 wechselte er schließlich - gemeinsam mit Torwart Max Büscher, der ebenfalls den Sprung in die Gievenbecker Erste geschafft hat - aus Stadtlohn zum FCG.

Aufgrund von Verletzungen in der Hinserie kommt der Verteidiger auf bisher 13 Liga-Einsätze in dieser Saison. Zur Wintervorbereitung wurde Das Gupta erstmals hochgezogen und gab gegen den SuS Neuenkirchen im Testspiel sein Debüt für die Oberliga-Mannschaft. „Emil verfügt über ein sehr gutes Spielverständnis, er hat einen starken linken Fuß und eine gute Ruhe im Spielaufbau“, weiß das Gievenbecker Trainerduo Torsten Maas und Steffen Büchter um die Fähigkeiten des Perspektivspielers. „Leider wurde er in der Vergangenheit von seinem Körper etwas zurückgeworfen. Gemeinsam mit unserer medizinischen Abteilung versuchen wir das komplett in den Griff zu bekommen und Emil athletisch und spielerisch bestmöglich auf den Sprung in den Seniorenfußball vorzubereiten“.

Nach zwei Jahren im Jugendbereich freut sich Das Gupta ebenfalls sehr auf die kommende Zeit. „Ich bin froh und stolz zugleich, ab Sommer Teil der Mannschaft zu sein und werde alles dafür geben, um erfolgreich in mein erstes Herrenjahr zu starten“, sagt der Defensivspieler.„Seit meinem Wechsel fühle ich mich sehr wohl in Gievenbeck und freue mich daher umso mehr über die Chance, hier bleiben zu können und mich auf Topniveau entwickeln zu dürfen." Tasdelen ist zur U17 vom SC Münster 08 nach Gievenbeck gewechselt und machte vor allem in der laufenden Saison als U19-Jungjahrgang auf sich aufmerksam. Er startete in allen 16 Westfalenligaspielen und trug mit bisher acht Treffern entscheidend zum Mannschaftserfolg bei. Dies blieb auch den Trainern der Oberliga-Mannschaft nicht verborgen, die den zentralen Mittelfeldspieler seit dem Winter ins Training eingebaut haben, um ihn dann wenig später sogar in der Oberliga einzusetzen. Am 8. Februar 2026 feierte Tasdelen gegen Westfalia Rhynern sein Pfichtspieldebüt in der Oberliga und ist damit der jüngste Gievenbecker überhaupt, der in einem Punktspiel je von Beginn an aufgelaufen ist. Seitdem kommt er auf acht Oberligaspiele in der Rückserie, gegen den SV Lippstadt stand er gar erstmals in der Startformation. Nun führt ihn sein Weg in die U19 des FC Schalke 04.