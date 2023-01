1. FC Gievenbeck: Coach Florian Reckels verlängert bis 2024 Oberligist 1. FC Gievenbeck gab am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt, "dass die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Cheftrainer Florian Reckels fortgesetzt wird."

Becker zieht trotzdem ein positives sportliches Zwischenfazit und glaubt mit voller Überzeugung und Zuversicht an den Klassenerhalt. „Wir freuen uns sehr über die Verlängerung mit Flo, sind sehr zufrieden und schätzen seine Arbeit bei uns sehr“, betont Becker, dass Reckels auch für die vierte Saison in Serie seine Wunschlösung für den Cheftrainer-Posten war: „Zur Zeit gibt es keine bessere Lösung für die Erste des FCG als Flo. Ich bin sehr glücklich, dass er unter den 49er-Bedingungen weitermacht“.

Mannschaft und Cheftrainer gehen damit ab Sommer in die vierte gemeinsame Spielzeit, wobei die erste Saison aufgrund der Corona- Pandemie bereits nach sieben Spieltagen abgebrochen wurde. Die folgende Saison 21/22 konnte sportlich beendet werden und wurde in der Westfalenliga auf Tabellenplatz zwei abgeschlossen, der unserer Mannschaft ein Relegations- beziehungsweise Aufstiegsspiel vor heimischem Publikum sicherte. Vor fast 1.500 Zuschauern schlug der FCG die DJK TuS Hordel und sicherte sich den dritten Oberliga- Aufstieg in der Vereinsgeschichte, dazu gewann die Reckels-Elf kurz zuvor den Kreispokal im Elfmeterschießen gegen den TuS Hiltrup.

Auch Reckels selbst freut sich über die Ausdehnung seines Kontrakts sowie die weitere Zeit in Gievenbeck. „Ich freue mich zunächst sehr über das Vertrauen des Vereins“, so der 40-jährige: „Nach dem Ok meiner Familie war mir dann das Signal der Mannschaft besonders wichtig. Ich arbeite sehr gerne und mit voller Überzeugung in diesem Verein und mit dieser Mannschaft zusammen. Gemeinsam mit Claus und Klas sowie Lüde, die mich toll unterstützen, und dem Vorstand um Carsten Becker, der für mich ein ganz wichtiger Ansprechpartner ist, möchten wir die Mannschaft weiterentwickeln und das große Ziel, den Klassenerhalt in der Oberliga, realisieren“.

Diese Herausforderung nahm der A- Lizenz-Inhaber bereits in den letzten Tagen in die Hand, als er seine Truppe am Samstagvormittag zum Trainingsauftakt bat. Bereits am kommenden Wochenende steht das erste Testspiel gegen den Westfalenligisten SV Rödinghausen II auf dem Programm, anschließend folgen weitere Partien gegen Landesligist Vorwärts Wettringen (17.01), gegen die U19 des FC Schalke 04 (21.01), sowie gegen die Westfalenligisten SV Mesum (26.01) und GW Nottuln (29.01), ehe Anfang Februar gegen die TSG Sprockhövel die Mission Klassenerhalt beginnt.