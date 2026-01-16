1. FC Gievenbeck: Bezirksliga-Torjäger ist erster Sommerneuzugang

– Foto: 1. FC Gievenbeck

Oberligist 1. FC Gievenbeck hat den ersten Transfer für die Spielzeit 2026/27 unter Dach und Fach gebracht: Joscha Lange (22) wechselt im Sommer vom Bezirksligisten SC Münster 08 in den Sportpark. In den vergangenen beiden Jahren hat der offensive Mittelfeldspieler immer zweistellig getroffen und ist mit sechs Toren in der laufenden Spielzeit erneut auf dem besten Wege.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Wechsel von Joscha nach Gievenbeck realisieren konnten und dass er sich - trotz anderer Optionen - schlussendlich für den Weg bei uns entschieden hat“, sagt Gievenbecks sportlicher Leiter Jens Truckenbrod über den ersten Sommertransfer für die nächste Saison: „Joscha ist top ausgebildet und aus unserer Sicht eines der größten Talente im Münsteraner Raum. Er hat das Spiel bei Münster 08 geprägt und hinterlässt dort sicher große Fußspuren. Wir sind von seinen Qualitäten sehr überzeugt und trauen ihm den Sprung in die Oberliga absolut zu." Der 22-Jährige kickte von der U11 bis zur U14 im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach in der Nähe seiner Geburtsstadt, ehe es zur U15 zurück zum Heimatverein ASV Einigkeit Süchteln ging. Im Winter 2021 zog es ihn zum Studieren nach Münster - er wechselte zum SC Münster 08 und spielte dort eine halbe Saison für die U19, ehe er in die 1. Mannschaft übernommen wurde. Als offensiver Mittelfeldspieler kommt Lange in vier Spielzeiten auf bisher 91 Spiele für „Nullacht“, in denen er ganze 45 Treffer beisteuern konnte. Derzeit befindet er sich mit seiner Mannschaft als Tabellenführer auf dem besten Wege, in die Landesliga aufzusteigen.