1. FC Germania Egestorf/Langreder zeigt solide Leistung bei Turnier

Am Sonntag, den 13. Juli 2025, nahm der 1. FC Germania Egestorf/Langreder an einem Blitzturnier in Rehburg teil. Gegner waren der Gastgeber SSV Jeddeloh II aus der Regionalliga Nord sowie der Westfalenligist SV RW Maaslingen. Gespielt wurde im Modus „Jeder gegen jeden“, jeweils über zwei Halbzeiten à 30 Minuten.