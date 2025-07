1. FC Germania Egestorf/Langreder gewinnt Stadtmeisterschaft

Die nächste Möglichkeit zur Wiedergutmachung bietet sich am Freitag, 27. Juli 2025 beim SV Ramlingen/Ehlershausen, Anpfiff ist um 19:00 Uhr in Engensen. Im Niedersachsenpokal steht am Samstag, 2. August 2025 um 16:00 Uhr das Achtelfinale im Stadion an der Ammerke an. Der Gegner wird am 27. Juli zwischen dem Heeslinger SC und dem SC Spelle/Venhaus ermittelt. Das erste Punktspiel der neuen Saison bestreitet der 1. FC Germania Egestorf/Langreder am Sonntag, 10. August 2025 gegen den Aufsteiger TSV Wetschen. Anstoß ist um 15:00 Uhr, ebenfalls an der Ammerke.