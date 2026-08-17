1. FC Garmisch-Partenkirchen verliert erneut – vier Spiele ohne Sieg Bezirksliga Oberbayern von Oliver Rabuser · Heute, 11:52 Uhr · 0 Leser

Einer der wenigen Lichtblicke: Leon Tonder (r.) überzeugt beim 1. FC als Linksverteidiger mit Physis, Laufstärke und Technik. – Foto: Oliver Rabuser

Der Landesliga-Absteiger kassiert gegen Gilching die vierte Niederlage in Folge. Garmisch-Partenkirchen leistet sich weiter zu einfache Fehler.

Auch im vierten Anlauf bedient der 1. FC Garmisch-Partenkirchen die Klaviatur der Enttäuschung. Abermals schaffen gravierende Abwehrschnitzer eine Hypothek, die trotz aller Anstrengungen nicht aufzuwiegen ist. Der Landesliga-Absteiger erarbeitete sich beim TSV Gilching-Argelsried immer wieder gleichberechtigte Phasen, was eingedenk des enttäuschenden Saisonstarts nicht zu erwarten war. Dennoch setzte es eine 2:3-Niederlage. Nach Schlusspfiff bot sich das gewohnte Bild: konsternierte Blicke und zusammengekauerte Spieler auf dem Boden. Der illustre Quervergleich zwischen einem „Häufchen Elend“ und der nach einem Sponsor benannten „Kies-Arena“ an der Thalhofstraße war simpel herzustellen. Das Schlimme aus Sicht des 1. FC: Zu diesem Szenario hätte es nicht kommen müssen. Weder in den Heimspielen gegen Raisting und Moorenweis, noch am Freitagabend beim bislang ambitioniertesten Widersacher. Klar ist aber auch: Schaffen es die Werdenfelser nicht alsbald, die Proportionalität aus Aufwand und Ertrag zu korrigieren, droht ein ungemütlicher Herbst. Noch ist Stefan Schwinghammer zuversichtlich, die notwendigen Nachbesserungen kurzfristig deichseln zu können. „Wenn wir so weitermachen, werden auch die Ergebnisse kommen.“