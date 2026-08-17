1. FC Garmisch-Partenkirchen verliert erneut – vier Spiele ohne Sieg

Der Landesliga-Absteiger kassiert gegen Gilching die vierte Niederlage in Folge. Garmisch-Partenkirchen leistet sich weiter zu einfache Fehler.
Auch im vierten Anlauf bedient der 1. FC Garmisch-Partenkirchen die Klaviatur der Enttäuschung. Abermals schaffen gravierende Abwehrschnitzer eine Hypothek, die trotz aller Anstrengungen nicht aufzuwiegen ist. Der Landesliga-Absteiger erarbeitete sich beim TSV Gilching-Argelsried immer wieder gleichberechtigte Phasen, was eingedenk des enttäuschenden Saisonstarts nicht zu erwarten war. Dennoch setzte es eine 2:3-Niederlage.
Nach Schlusspfiff bot sich das gewohnte Bild: konsternierte Blicke und zusammengekauerte Spieler auf dem Boden. Der illustre Quervergleich zwischen einem „Häufchen Elend“ und der nach einem Sponsor benannten „Kies-Arena“ an der Thalhofstraße war simpel herzustellen. Das Schlimme aus Sicht des 1. FC: Zu diesem Szenario hätte es nicht kommen müssen. Weder in den Heimspielen gegen Raisting und Moorenweis, noch am Freitagabend beim bislang ambitioniertesten Widersacher. Klar ist aber auch: Schaffen es die Werdenfelser nicht alsbald, die Proportionalität aus Aufwand und Ertrag zu korrigieren, droht ein ungemütlicher Herbst. Noch ist Stefan Schwinghammer zuversichtlich, die notwendigen Nachbesserungen kurzfristig deichseln zu können. „Wenn wir so weitermachen, werden auch die Ergebnisse kommen.“
Die ersten 20 Minuten klammert der Coach dabei freilich aus. Er weiß, dass mit der anfänglichen Abwehrleistung kein Blumentopf zu gewinnen ist. Maximilian Karl flankte aus dem Halbfeld an den zweiten Pfosten, Querablage auf Hendrik Hofgärtner – fertig war das 1:0. „Wir verlieren bei einer einstudierten Variante die Orientierung“, moniert Schwinghammer. Er sprach losgelöst von den Gegentoren von „zu vielen einfachen Fehlern und zu viel Schnickschnack“ bei seinen Vorderleuten. So auch beim 0:2. Spielverlagerung auf die linke Seite, Flanke auf den zweiten Pfosten, wo wieder Hofgärtner stand. Die Innenverteidigung des 1. FC war hingegen nicht vor Ort. Leon Tonder blieb hierbei außen vor. Der Zugang schuf als Linksverteidiger physisch, läuferisch und technisch einiges an Mehrwert.
Galt anschließend auch für das gesamte Gästeteam. Als Gilchings Maximilian König gegen Jonas Poniewaz zupackte, illustrierte Mohamed Karim beim Freistoß aus 21 Metern zentraler Position, was in ihm steckt. Ein strammer Schlenzer in den Torwinkel. Keeper Michael Loroff blieb auf der Torlinie regungslos das Nachsehen. Ein Moment, der später auch Schwighammer ereilte. Just als Philipp Solleder den Gleichstand verpasst hatte, legte Marvin Vidal Chacon den Ball aus der Distanz mit Drall nach außen im Tornetz ab. Der 1. FC antwortete darauf erst in Minute 85. Solleder schob nach einem Eckball-Kuddelmuddel zum 2:3 ein. Ein Remis wäre beileibe kein ehrenrühriges Resultat gewesen. Dank der Defensivschnitzer stehen den Werdenfelsern harte Zeiten bevor.