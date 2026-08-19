1. FC Garmisch-Partenkirchen unter Zugzwang: Dreier gegen SV Bad Heilbrunn ist Pflicht Absteiger legte Fehlstart hin von Oliver Rabuser · Heute, 11:33 Uhr · 0 Leser

Harter Einsatz: Gegen Bad Heilbrunn wird es für den FC um (v.r.) Jonas Poniewaz und Michel Naber auf Kampf und Physis ankommen. – Foto: Oliver Rabuser

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen steht nach vier Spieltagen auf dem vorletzten Platz. Gegen den SV Bad Heilbrunn fordert Trainer Stefan Schwinghammer einen Sieg.

Vorletzter Platz in der Bezirksliga Süd nach vier Spieltagen. Ein erstes Zwischenzeugnis, das beim 1.FC Garmisch-Partenkirchen wenig Begeisterung auslöst. Und nicht nur das: Der enttäuschende Start ruft auch erste Vorboten von Alarmstimmung hervor. Den Begriff „Schicksalsspiel“ weist Stefan Schwinghammer aber ausdrücklich von sich. „Wäre ein sehr harter Ausdruck“, findet er. Herunterspielen lässt sich die Bedeutung des Heimspiels gegen den SV Bad Heilbrunn am Mittwoch (19.30 Uhr) gleichwohl nicht. „Ein Spiel, das du gewinnen musst“ Schwinghammer gibt die Marschrichtung vor: „Ein Spiel, das du für dein Selbstbewusstsein und den weiteren Saisonverlauf gewinnen musst.“ Kernproblem beim 1. FC ist die Vielfalt der Fehlerquellen. Offenbarten anfangs zwei junge Torhüter Instabilität, verschoben sich die Problemfelder in den Folgewochen auf Ballverluste im Mittelfeld, grobe Abwehrschnitzer, aber auch leichtfertig vergebene Torchancen. „Wir haben immer wieder Patzer drin, unser Spiel ist noch viel zu fehlerbehaftet“, beanstandet Schwinghammer. Der Aufwand, das wieder auszugleichen, ist groß.

Nicht infrage steht der fußballerische Ansatz des Teams, das seinem Trainer zufolge „sehr wohl von hinten herausspielen“ könne. Erst recht, seit Leon Tonder mit von der Partie ist. Der 24-Jährige debütierte vergangenen Freitag als Linksverteidiger. Eine Position, auf der er zu überzeugen wusste. „Leon traut sich etwas zu auf einer Position, die gerne angelaufen und gepresst wird.“ Hängt mit der Unaufgeregtheit eines Spielers zusammen, dem dieses Niveau vertraut ist. „Außerdem ordnet er das Spiel“, ergänzt Schwinghammer sein Urteil um die kommunikative Komponente seines Neuzugangs. Qual der Wahl im Mittelfeldzentrum Letztlich kann man es drehen und wenden, wie man will. Gegen Heilbrunn müssen die Garmisch-Partenkirchner gewinnen. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt, sammelte der HSV zuletzt beim FC Kosova (4:2) und gegen die U23 des FC Deisenhofen (3:3) die ersten Zähler ein. Für Schwinghammer eine Mannschaft, die man „am besten kennt“, da sie über Jahre in ähnlicher Besetzung antritt, zuletzt aber doch regelmäßig verändert wurde. „Sie definiert sich über Leidenschaft und Einstellung“, weiß der Coach. „Und sie kommt über Kampf und Physis.“ Dies sei oft gefährlicher für einen Gegner als eine Mannschaft mit starken Individualisten.