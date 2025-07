1. FC Garmisch-Partenkirchen und TSV Murnau siegen klar – Kreuzbandriss beim SV Ohlstadt

Die Generalprobe für den Landesliga-Auftakt am Samstag beim TSV Grünwald ist dem 1. FC geglückt. Beim TSV Gilching-Argelsried siegte das Team von Markus Ansorge mit 5:3. Den Coach freut es, dass sein Team immer besser das laufintensive Spielsystem verinnerlicht – insbesondere die A-Elf im ersten Durchgang. „Unglaublich gutes Pressing, der Gegner ist nicht zur Entfaltung gekommen.“ Dass die Gastgeber zur Pause nur mit 2:3 zurücklagen, bezeichnet der 58-Jährige als „schmeichelhaft“. Allerdings betont er auch, dass bei seinem Team teils die Abstimmung noch muss besser werden. Keine Probleme offenbarte die Abteilung Attacke: Moritz Müller schoss drei Tore, Jonas Poniewaz zwei.

Der Dritte im Bunde, der TSV Murnau, feierte ebenfalls eine gelungene Generalprobe für den Saisonauftakt am Samstag in Freilassing. Bei Bezirksligist Untermenzing siegten die Drachen mit 4:0. Für die Tore waren Fabian Erhard per Elfmeter sowie Bastian Adelwart, Tizian Schatto und Lukas Ende zuständig. (Patrick Hilmes & Oliver Rabuser)