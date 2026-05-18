1. FC Garmisch-Partenkirchen steigt in die Bezirksliga ab

Entsetzen nach Spielende: Beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen dominieren die leeren Blicke. – Foto: Oliver Rabuser

Das 2:2 in Freilassing reicht dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen nicht zum Klassenerhalt. Karlsfeld dreht einen 0:2-Pausenrückstand in einen 4:3-Sieg – und besiegelt damit den Abstieg der Werdenfelser.

Zwischenzeitlich erweckten die Geschehnisse auf dem Platz in Freilassing sowie in Karlsfeld den Eindruck, der 1. FC könnte sich noch in die Relegation retten – doch eben nicht am Ende. Körpersprache und einsetzende Leere bei Schlusspfiff suggerierten die knallharten Tatsachen unverzüglich. Während der Partie bekamen die Gästespieler keine Informationen über die Geschehnisse in Karlsfeld, doch die gedrückte Atmosphäre an der Seitenlinie, nebst ungläubigen und fortwährenden Blicken auf die Handys war leicht zu deuten. Das 2:2 in Freilassing war zu wenig, um die Saison zu verlängern. Selbst ein Sieg hätte dafür nicht gereicht, weil Karlsfeld einen 0:2-Pausenrückstand gegen den TSV Kastl in einen 4:3-Erfolg umwandelte.

Die ebenso schmucke wie antike Bahnhofsuhr als Wahrzeichen der Gastro-Tribüne des Eisenbahnsportvereins Freilassing zeigte 15.54 Uhr an. Für Spieler und Gönner der gastgebenden Klubs hieß es ab da an: Freibier und ausgelassenes Miteinander. Die Deutung für die Gäste war eine ganz andere: Für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen war die Halbwertszeit in der Fußball-Landesliga offiziell abgelaufen.

Kleinigkeiten summierten sich beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Immerhin: Der 1. FC verabschiedete sich mit Anstand und als Mannschaft aus der sechsthöchsten Spielklasse. „Heute brauchen wir uns keinen Vorwurf zu machen, können erhobenen Hauptes vom Platz gehen“, unterstrich Stefan Schwinghammer den willigen Auftritt der Werdenfelser. Vielmehr lagen die Probleme in der jüngeren Vergangenheit. „Wir haben es unter der Saison ganz oft verloren“, blickte der Coach auf die vielen Kleinigkeiten zurück, die sich in der Endabrechnung zu einem toxischen Gemisch summierten. Exemplarisch nennt Schwinghammer die Heimniederlage gegen Dornach und das Hinspiel gegen Karlsfeld, das einem „Totalausfall“ geglichen hatte.

Auch in etlichen anderen Partien sorgten zwei Kernprobleme für Verdruss: Chancenwucher und Abwehrverhalten. Galt ebenso für den Auftritt beim ESV: Jonas Schrimpf traf zunächst den Pfosten, wurde dann nach Steilpass von Jakob Jörg vom Torwart abgefangen und war beim anschließenden Fehlpass-Geschenk zu überrascht. Nico Bierlings Freistoßflanke hätte beinahe Tuchfühlung mit dem Torwinkel aufgenommen. Daneben fing sich der 1. FC zwei billige Gegentore.

1. FC Garmisch-Partenkirchen kann in der Bezirksliga wieder Anlauf nehmen

Aber darum ging es am Samstag nicht. Die Werdenfelser wehrten sich mit allem, was sie hatten. Philipp Solleder zeigte, wie es gehen kann, wenn man entschlossen zu Werke geht. Der Doppelpack des Peißenbergers stärkte die Vitalität im Team. Im zweiten Abschnitt verpassten Schrimpf nach Alleingang, Maximilian Heringer bei einer Drei-gegen-eins-Situation einen weiteren Torerfolg – und die Garmisch-Partenkirchner den Rettungsanker. „Nach so vielen Spielen lügt eine Tabelle selten“, räumt Schwinghammer ein.

Zugleich blickte er voraus, versuchte, Positives aus dem Abstieg zu ziehen: „Es muss nicht alles nur negative Seiten haben.“ Ein Rückschritt kann auch Anlauf sein.