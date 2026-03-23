1. FC Garmisch-Partenkirchen siegt trotz Elfmeter-Panne: Keller-Duell beim SVN

Feiern sich: Jonas Poniewaz (r.) und Jonas Schrimpf sorgen mit ihren Toren für den Sieg der Garmisch-Partenkirchner. – Foto: Oliver Rabuser

Dann passierte es: Poniewaz scheiterte nicht etwa am Torhüter, sondern an den Tücken des Kunstrasens. Der Elferpunkt war eingeflickt und deswegen etwas erhöht. Selbst für einen sicheren Schützen wie den 25-Jährigen eine Herausforderung. Einmal zu weit unten reingelöffelt mit dem Fuß, dazu etwas abgerutscht, schon flog das Spielgerät in hohem Bogen über die Latte. Doch Poniewaz nahm es sportlich, zeigte echte Nehmerqualitäten. Nach einem Einwurf, bei dem sich Philipp Solleder geschickt behauptete und Lukas Pfefferle in den Lauf von Poniewaz ablegte, traf er zum 1:0.

Am Ende steht die Null und erstmals in dieser Saison der zweite Sieg am Stück. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen feilt mit einem 3:0-Sieg gegen Schlusslicht SVN München weiter an seinem Aufwärtstrend als essenzielle Basis für den Klassenerhalt. Aber: Der Club muss auch dranbleiben, denn die Landesliga-Konkurrenz schläft nicht. „Ohne Sieg wäre es happig geworden“, weiß Stefan Schwinghammer um die nicht ganz einfache Ausgangslage. Kleinere Rückschläge dürfen gar nicht erst im Kopf der Spieler ankommen. Das meisterte Jonas Poniewaz hervorragend. Momo Ndiaye war in der Anfangsphase zu Fall gebracht worden, der Stürmer nahm sich der Verantwortung an.

1. FC Garmisch-Partenkirchen hätte gegen den SVN höher führen müssen

Das tat gut. Denn nach wie vor ist das Nervenkostüm beim 1. FC ein Thema: Dieser vermeintliche Pflichtsieg hatte sich in sämtliche Spieler wie ein heißes Schmiedeeisen eingebrannt. Bei einer Ecke hatte Christoph Schmidt die große Chance auf das 2:0. Nur: Von irgendwoher kam ein Gegenspieler wie eine Dampflok angebraust, verhinderte das 2:0. Die Garmisch-Partenkirchner blieben auf dem Gaspedal. Wenig ausrichten hätten die Gastgeber auch nach Jonas Schrimpfs Freistoßflanke können. Doch Ndiaye setzte den Kopfball aus sechs Metern übers Quergebälk. Entsprechend fiel Schwinghammers Pausenfazit aus. „Wir hätten höher führen müssen.“

Zwar präsentierte sich der SVN weder als funktionierende Einheit, geschweige denn als tauglich für die Landesliga. Aber man weiß ja nie. Ein 1:0 steht immer auf wackligen Füßen. Gerade auf Kunstrasen kann immer mal ein hoher Ball durchflutschen. Tat er aber nicht. Der 1. FC überzeugte im zweiten Abschnitt mit einem seriösen und geduldigen Vortrag. Und wieder hatte Poniewaz seine Füße maßgeblich im Spiel. Mit Durchsetzungsvermögen am Sechzehner-Eck und dem flachen Abschluss gegen die Bewegung des Torhüters sorgte er für die beruhigende 2:0-Führung.

Nun waren die Gäste endgültig auf der Siegerstraße angekommen, die Verunsicherung der Hinrunde nicht mehr zu spüren. Dem emsigen Schrimpf war es letztlich vorbehalten, aus zehn Metern Torentfernung den Schlusspunkt zu setzen. So fiel auch Schwinghammers Zeugnis deutlich wohlwollender aus: „Im ersten Abschnitt haben wir uns zu sehr dem Spiel des Gegners angepasst und von ihm einschläfern lassen. Nach der Pause war das deutlich besser und auch gut von hinten herausgespielt.“