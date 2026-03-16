1. FC Garmisch-Partenkirchen siegt gegen Kastl trotz fragwürdiger Schiedsrichter-Entscheidung

Die wichtige Führung: Die Garmisch-Partenkirchner bejubeln das 1:0 durch Lucas Pfefferle, der eine perfekte Flanke verwertet hat. – Foto: Mamuel WEITER

„Klar bringt der enge Kunstrasen dir etwas“, sagt Trainer Stefan Schwinghammer. Gerade in der aktuellen Phase, in der Verdichten das Gebot der Stunde ist, lassen sich Gegner dort leichter vom eigenen Tor fernhalten.

Ein paar Wunderwerke mehr braucht es noch, um den Kunstrasen in Garmisch-Partenkirchen als Ort der Auferstehung zu feiern. Aber die Anzeichen häufen sich. Vor dem Winter hauchte ihnen das 2:2 in letzter Minute neuen Lebensmut ein. Jetzt gelingt dem 1. FC ein 2:1-Erfolg über Kastl, der die Mannschaft wieder näher an die Konkurrenz heranführt.

Hälfte zwei war in dieser Hinsicht ein Lehrstück. Der 1. FC hatte die knifflige Situation zu managen: Er lag vorne, durfte aber nicht zu passiv agieren, weil der Gegner über zwei starke Offensiv-Künstler (Sebastian Spinner und Michael Renner) verfügt. Trainer Schwinghammer ließ Kastl mit einem Stürmer anlaufen, der Rest formierte sich dahinter am Mittelkreis. Immer und immer wieder endeten die Angriffe des Gegners in den Beinen der FC-Kicker – oder in einem langen Schlag gen Strafraum. „Kastl ist nicht in den Spielfluss reingekommen. Das war eine sehr disziplinierte Defensivleistung.“

Garmisch-Partenkirchen setzt auf Fünfer-Mittelfeld

Die taktische Seite in allen Ehren: An diesem Nachmittag brauchte es auch Mentalität, ein Lebenszeichen, dass sie es doch ernst meinen mit Landesliga-Fußball. Der Coach vernahm eine deutliche Wortmeldung seiner zuletzt viel gescholtenen Truppe. „Alle haben Gas gegeben, bis sie platt waren.“ Exemplarisch greift er den gerade 18-jährigen Sebastian Stechele heraus, der als Rechtsverteidiger startete und völlig entkräftet nach 73 Minuten vom Platz ging. „Wirklich gut“, schwärmt Schwinghammer. Mit diesem Prädikat wurden an diesem Samstag beinahe alle Spieler ausgezeichnet.

Die ersten 20 Minuten zeigten die Werdenfelser den besten Fußball des neuen Jahres. Schwinghammer entschied sich für eine eher konservative Aufstellung mit fünf Mann im Mittelfeld, um erstens das Zentrum abzuschotten und zweitens viel Druck aufzubauen. Der Plan ging direkt auf. Die erste Top-Chance von Lucas Pfefferle pfiffen die Schiedsrichter noch ab (Abseits). Beim 1:0 täuschte Jonas Schrimpf eine Flanke an, als dann schließlich drei Mitspieler einliefen, schlug er den Ball – und Pfefferle verwertete. Das 2:0, nur zwei Minuten danach, entsprang einem jener Ballgewinne im Mittelfeld. Schrimpfs Schuss verwertete Jonas Poniewaz im Nachsetzen. „Die ersten 20 Minuten richtig Gas gegeben“, hielt der Trainer zufrieden fest.

Zeitstrafe für Trikotzupfer

Die Führung trieb aber blöderweise ihren Unfug mit den Köpfen der Gastgeber. Ein falsches Gefühl von Sicherheit griff um sich. Bälle gingen schnell verloren, das Vertrauen in die eigene Stärke auch. Plötzlich stand’s 1:2, kurz vor der Pause (39.). Empörung beim 1. FC. Einen Ellbogenschlag gegen Stechele erkannten einige beim Gerangel im Fünf-Meter-Raum, das zum Gegentor führte. „Kannst immer mal kriegen auf so einem engen Platz“, findet Schwinghammer. Weniger gut davonkommen lässt er Referee Sebastian Fleschhut aber bei einer weiteren Szene, die gegen den 1. FC lief.

Lukas Kunzendorf, gerade eingewechselt, zog am Trikot eines Gegenspielers, stoppte den Konter. Klare Gelbe Karte, dachten alle. Es gab zehn Minuten Zeitstrafe. „Ohne Vorwarnung – das habe ich noch nie erlebt. Eine sehr fragwürdige Entscheidung.“ Glücklicherweise ereignete sich das Foul in der 92. Minute, hatte keinen Effekt mehr aufs Ergebnis. Hinterher starteten die FC-Spieler eine Kabinenparty, die „laut“ gewesen sein soll. Ihr Coach sehnt – trotz der jüngsten Erfolge – Spiele auf Rasen herbei. Bei allen Vorteilen in Sachen Abwehr könne man dort die Ballgewinne besser ausspielen. Außerdem: „Fußball gehört auf Rasen gespielt.“