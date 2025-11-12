1. FC Garmisch-Partenkirchen setzt im Duell mit Grünwald auf Pressing

Die Lage ist verzwickt. Auf der einen Seite sind beim Landesligateam des 1. FC Garmisch-Partenkirchen immer wieder Fortschritte zu erkennen. Wie etwa zuletzt beim 2:2 in Aubing. Dieses Feedback bekam der 1. FC gar vom Trainer der Gegenseite. Nach Schlusspfiff tauschten sich Patrick Ghigani und Stefan Schwinghammer untereinander aus. Mit relativ analogem Fazit. „Ein verdientes Unentschieden, auch wenn für uns mehr drin gewesen wäre“, fasst es der FC-Coach stellvertretend zusammen. Gleichwohl sind Punkteteilungen kein beschleunigender Faktor beim Versuch, dem Tabellenkeller zu entkommen.

Mittlerweile erstreckt sich der Abstand zum rettenden Ufer auf sechs Zähler. Weil auch die Anzahl an sieglosen Partien schon wieder auf ein halbes Dutzend angewachsen ist. Um im kommenden Frühjahr nicht vorzeitig das Landesliga-Segel einholen zu müssen, braucht es ganz allmählich Zählbares in möglichst konstanter Ausführung. Ein Dreier im Nachholspiel wäre ein erster wertvoller Schritt. Nur ist der TSV Grünwald per se einer anderen Kragenweite zuzurechnen. Heute gastieren die Münchner Vorstädter (19.30 Uhr) am Gröben. Die Begegnung geht dabei nicht nur unter Flutlicht, sondern auch auf dem Kunstrasenplatz über die Bühne.