1. FC Garmisch-Partenkirchen setzt im Duell mit Grünwald auf Pressing

Trainer Schwinghammer will mit mutigem Spiel und höherem Pressing die Spielstärke des TSV Grünwald auf dem Kunstrasen eindämmen.
Die Lage ist verzwickt. Auf der einen Seite sind beim Landesligateam des 1. FC Garmisch-Partenkirchen immer wieder Fortschritte zu erkennen. Wie etwa zuletzt beim 2:2 in Aubing. Dieses Feedback bekam der 1. FC gar vom Trainer der Gegenseite. Nach Schlusspfiff tauschten sich Patrick Ghigani und Stefan Schwinghammer untereinander aus. Mit relativ analogem Fazit. „Ein verdientes Unentschieden, auch wenn für uns mehr drin gewesen wäre“, fasst es der FC-Coach stellvertretend zusammen. Gleichwohl sind Punkteteilungen kein beschleunigender Faktor beim Versuch, dem Tabellenkeller zu entkommen.
Mittlerweile erstreckt sich der Abstand zum rettenden Ufer auf sechs Zähler. Weil auch die Anzahl an sieglosen Partien schon wieder auf ein halbes Dutzend angewachsen ist. Um im kommenden Frühjahr nicht vorzeitig das Landesliga-Segel einholen zu müssen, braucht es ganz allmählich Zählbares in möglichst konstanter Ausführung. Ein Dreier im Nachholspiel wäre ein erster wertvoller Schritt. Nur ist der TSV Grünwald per se einer anderen Kragenweite zuzurechnen. Heute gastieren die Münchner Vorstädter (19.30 Uhr) am Gröben. Die Begegnung geht dabei nicht nur unter Flutlicht, sondern auch auf dem Kunstrasenplatz über die Bühne.
Auf den FC wartet dabei ein dicker Brocken. Das ist nicht erst seit dem 3:0-Erfolg der Grünwalder gegen Murnau am vergangenen Samstag bekannt. Schwinghammer tauscht sich regelmäßig mit TSV-Coach Martin Wagner über die jeweiligen Gegner aus. Diesmal geht es weniger um einzelne Spieler als vielmehr um den richtigen Ansatz, um vielleicht eine Überraschung zu schaffen. Schwinghammer glaubt an ein „ähnliches Spiel“ wie in Aubing, unterstellt Grünwald aber „mehr individuelle Stärke“, verteilt über den gesamten Kader.
Für seine Mannschaft werden die wichtigsten Informationen hängen bleiben. Druck aufbauen oder das ohnehin mental fragile Team mit Theorie zu überfrachten, dürfte wenig bringen. „Uns muss es egal sein, wer zu uns kommt“, bringt es der 31-Jährige auf einen simplen Nenner. „Wir haben uns selbst in diese Lage gebracht und schon jetzt nichts mehr zu verlieren.“ Was dem Übungsleiter Grund zur Zuversicht gibt. In Aubing habe die Mannschaft endlich mal wieder mutig gespielt. Das muss künftig fortwährend so sein. Denn Angst essen bekanntlich Seele auf. So lässt Schwinghammer auf Kunstrasen auch höher anlaufen, um die Spielstärke der Gäste einzudämmen. „Wir dürfen nicht blind drauf laufen, aber das Pressing wird höher sein als auf Rasen.“ Vorteil FC: Räume sind auf kleinerem Geläuf einfacher und rascher zu verdichten. Berke Tatlici kehrt in den Kader zurück, der sich ansonsten mit den Namen von vor drei Tagen deckt. Jakob Jörg laboriert weiterhin an der neuerlich aufgebrochenen Muskelverletzung am Oberschenkel. Christoph Lößl und Noah Pawlak werden erst am Wochenende zurückerwartet.