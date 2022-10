Schmerzhafter Verlust: Jonas Schrimpf (2.v.l.) fehlt mindestens zwei Wochen. – Foto: or

1. FC Garmisch-Partenkirchen: Mit gezwungenen Änderungen gegen MTV Berg/Würmsee Trainer nach Corona-Infektion zurück

Für die Mannschaft war es ein nettes Wochenende. Zuerst der geschenkte Dreier aus Unterpfaffenhofen, gleichzeitig die in Teambuilding-Maßnahmen umgemodelte Spielzeit am Samstag gestreckt bis tief in den Abend hinein.

Garmisch-Partenkirchen – Das ließ sich aushalten. Da konnte Trainer Florian Heringer nicht mithalten. Schon Ende vergangener Woche wusste er, was aufgrund von positiven Coronatests innerhalb der Familie wohl unweigerlich kommen würde. Am Sonntag hatte es auch den Coach erwischt. Test positiv. Immerhin: Mittlerweile gibt es Entwarnung. Heringer hat die Geschichte hinter sich. Und doch: Seine Mannschaft und er sehen sich damit nach neun Tagen erst beim vereinbarten Treffpunkt am Lohacker in Berg wieder, wo der 1. FC Garmisch-Partenkirchen am Samstag zum nächsten Bezirksliga-Duell beim MTV antritt. Für Ersatz an der Seitenlinie war freilich gesorgt: Die Übungseinheiten leitete Co-Trainer Gerhard Schmidt während der Woche. Beim Gegner muss der 1. FC unbedingt aufpassen. An der Favoritenstellung der Garmisch-Partenkirchner gibt es nichts zu rütteln. Vorletzter gegen Erster, was soll da schon schief gehen? Der präzise Blick auf das Klassement zeichnet allerdings ein anderes Bild. Die schlechte Platzierung der Berger gründet auf einer kolossalen Auswärtsschwäche. Zuhause tun sich indes die Gegner schwer. Dreimal behielt die Elf von Wolfgang Krebs die Oberhand, einmal wurden die Punkte geteilt. „Uns erwartet ein starker Gegner, der daheim nur zweimal verloren hat“, unterstreicht Heringer. Mit einem „flachen 4-4-2“ halten die Berger die Räume stets eng. Deswegen mahnt der Coach zu konzentriertem Vorgehen. „Geduldig und schnell spielen“, fordert er. Florian Adlwärth zurück in der Startelf