1. FC Garmisch-Partenkirchen kassiert Klatsche in Kastl

Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Wie schnell, das erfährt gerade der 1. FC Garmisch-Partenkirchen auf brutale Art und Weise. Der Landesligist kassiert in Kastl die zweite Klatsche binnen sechs Tagen.

Rund 200 Kilometer lang ist Markus Ansorge am Freitagabend mit seinen Gedanken allein im Auto gewesen. Auf der Fahrt zurück von Kastl nach Hause, nach Peiting, konnte er sich den Kopf darüber zerbrechen, was gerade passiert war, wie das Ganze aufzuarbeiten ist und was die Schlussfolgerungen daraus sind. Am Samstag will er mit dem Vereinsvorstand sprechen. Denn der Coach des 1. FC Garmisch-Partenkirchen gibt zu: „Ich bin gerade ratlos.“

Als die Welt des 1. FC noch in Ordnung war

Kleiner Zeitsprung, neun Tage in die Vergangenheit: An diesem Mittwoch feierten die Werdenfelser Kicker einen magischen Abend. Der Landkreis-Nachbar aus Murnau wurde im Derby mit einer 1:4-Niederlage wieder nach Hause geschickt. Vor der heimischen Tribüne tanzten die Spieler des 1. FC Samba, allen voran Kapitän und Matchwinner Moritz Müller. Antrieb sollte dieser zauberhafte Triumph für die weitere Landesliga-Saison bringen.

Neun Tage später ist alles anders, alles dunkler

Sprung zurück in die Gegenwart: Die Köpfe hängen, Hilflosigkeit wie Verzweiflung hat sich breit gemacht unter den Garmisch-Partenkirchnern. Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, heißt es. Aber wirklich so schnell? Das können sie beim 1. FC kaum fassen. Ist aber die bittere Realität. Der 0:5-Klatsche am vergangenen Samstag daheim gegen Hallbergmoos-Goldach folgte jetzt die nächste Demütigung in Kastl. 1:6 hieß es am Ende – und das, obwohl Müller die Gäste in Minute 21 in Führung gebracht hatte. Bis dahin war der 1. FC gar das bessere Team.

Erst Führung, dann setzt es den doppelten Rückschlag

Doch ist das Selbstvertrauen erstmal angeknackst, kann es bei der kleinsten Erschütterung brechen. War in Minute 29 der Fall. Einwurf 1. FC direkt zum Gegner, der schaltet schnell um – 1:1. Drei Minuten danach: Ballverlust, Gegenspieler bekommt keinen Druck, nagelt den Ball aus 20 Metern an den Innenpfosten. Ein schönes Tor, das Ansorge mit den Worten kommentiert: „Da kommt dann die ganze Scheiße zusammen.“

1. FC löst sich in seine Bestandteile auf

Mit 3:1 ging es in die Kabinen. Motiviert, den Anschluss zu erzielen, kamen die Werdenfelser wieder heraus und fingen sich prompt das vierte Gegentor. Konnte man zuvor den Zustand der Mannschaft noch als fragil bezeichnen, kam es mit dem 4:1 endgültig zum Bruch. „Danach hat sich das Team in seine Bestandteile aufgelöst.“ Und der Coach? Der konnte nur noch das Leid mitansehen. „Da kannst du keinen Einfluss mehr nehmen. Auch einen Bus vor dem Sechszehner zu parken, hätte nichts gebracht.“ So ging es dahin, einzig Keeper David Salcher verhinderte noch Schlimmeres.

„Schnellstmöglich Lösungsansätze entwickeln“, laute jetzt die Aufgabe. Für die Spieler, den Vorstand und Coach Ansorge selbst. Ob die 200 Kilometer am Freitagabend bis nach Peiting dafür gereicht haben?