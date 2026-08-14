1. FC Garmisch-Partenkirchen holt Oberligaspieler Leon Tonder

Er fehlt: Mittelfeldanker Momo Ndiaye (l.) ist gegen Gilching verhindert. – Foto: Oliver Rabuser

Für den FC-Coach ist es damit ein Widersacher, der nach „unserer schwierigen Anfangsphase natürlich undankbar“ ist. Er hofft, dass eine geringe Erwartungshaltung möglicherweise mit befreitem Aufspielen einhergeht. Die Garmisch-Partenkirchner werden zeigen müssen, dass sie als Kollektiv noch deutlich besser gegen den Ball arbeiten können, als ihnen das bisher mit den immer wiederkehrenden Zwischentiefs gelang. „Gilching ist ein spielstarker Gegner, wir werden gut verteidigen müssen.“

Mit dem ersten Punktgewinn und einem Zugang im Gepäck geht es für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen an diesem Freitag (19.30 Uhr) zum TSV Gilching-Argelsried. Erstmals in der noch jungen Saison steht den Werdenfelsern ein Gegner gegenüber, dessen Ansprüche auf die vorderen Bezirksligaplätze sowohl durch die Qualität im Kader als auch durch die Meinung vieler Fachleute abgedeckt sind. „Nach Penzberg die größte Hausnummer in der Liga“, ordnet Stefan Schwinghammer die Elf seines Kollegen Christian Rodenwald ein.

Ndiaye fehlt dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen gegen den TSV Gilching-Argelsried

Nach vorn sollen dann die freien Räume schnell besetzt und bespielt werden. Das Umschaltspiel wird genauso wie eine gute Kommunikation ein entscheidender Faktor sein, wollen die Fußballer etwas Zählbares aus dem Landkreis Starnberg mitnehmen. „Zuteilung und Organisation müssen stimmen“, betont der Coach. Federführend wird er selbst als Torhüter im Verbund mit Kapitän Jakob Jörg den Lautsprecher geben. Auch wenn er sich wünscht, dass alle elf Garmisch-Partenkirchner sich Kommandos geben. „Bei mir stehen alle in der Pflicht.“ Hinzu kommen elementare Grundprinzipien, die funktionieren müssen: „Einer geht zum Ball, der andere setzt sich ab, die Sechser rücken nach.“

Einer der wichtigsten defensiven Mittelfeldakteure im FC-Team ist Momo Ndiaye. Der aber ist am Freitag verhindert. „Lieber gegen Gilching als gegen Bad Heilbrunn“, blickt der 32-Jährige auf das wichtige Oberlandderby am kommenden Mittwoch voraus. Für Ndiaye könnte Leon Tonder in Weiß debütieren. Der 24-Jährige kickt für gewöhnlich in der Oberliga Schleswig-Holstein. Ab dieser Woche kann Tonder dank des Zweitspielrechts für den FC auflaufen. Schwinghammer sieht im Neuen einen erfahrenen Defensivallrounder, der die kommenden Monate fest dabei sein wird. Geht es nach dem Verein, soll er nicht die letzte Verstärkung sein. Allerdings haben sich weitere Spieler bislang ein wenig Bedenkzeit erbeten.