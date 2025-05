1. FC Garmisch-Partenkirchen beendet Saison auf Platz fünf und verabschiedet Heringer, Hock und Voß

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen ging nach einer Viertelstunde durch Moritz Müller in Führung. Nach einer Balleroberung setzte sich der FC-Torjäger mit seinem urtypisch stringenten Zug zum Tor durch. Forstinning konterte durch den Schuss von Emir Yildirim aus halbrechter Position in die entlegene Torecke. Der letzte Biss war auf beiden Seiten nicht zu erkennen. „Die Luft ist schon lange raus“, betonte Stefan Schwinghammer. Das kollektive Feixen auf der Spielerbank der Garmisch-Partenkirchner war noch einer der auffälligeren Momente dieser Partie.

Nach Seitenwechsel verpasste dann Müller mit einer ähnlichen Aktion wie beim Führungstor die neuerliche Führung, sein Abschluss rauschte über die Querlatte. Dass die Gäste kurze Zeit später ihrerseits ins Schwarze trafen und nahe des Schlusspfiffs noch zwei weitere Treffer folgen ließen, stand freilich mit dem abhanden gekommenen Fokus bei der Heimelf in Zusammenhang. Denn in Minute 58 drehte die Musikregie die Lautsprecher auf, und Andrea Bocellis ergreifendes „Time to Say Goodbye“ hallte durchs ganze Stadion. Die FC-Spieler formten sich wie bei einer Hochzeit zum Spalier und baten Maxi Heringer zum letzten Tanz. Einige Tränen flossen bei dem Umarmungsstreifzug des 31-Jährigen, bis er bei seiner letzten Station, Coach Schwinghammer, ankam.

Heringers Platz nahm Kevin Hock ein, dem 25 Minuten später ein ähnliches Szenario widerfuhr. Für Hock ist nach drei Jahren Bezirks- und Landesliga Schluss beim FC. Simon Voß, dritter Abgang im Bunde, bekam zwar keine Einsatzzeit. Dafür glänzte der 24-Jährige in anderer Rolle als Fachmann. Neben Jakob Jörg, dem die Fleischverarbeitung vom Papa als Metzgermeister in die Wiege gelegt wurde, versorgte Voß Mannschaftskollegen und Fans mit schmackhaften Grillschmankerln. Schnell platzte das Sportheim aus allen Nähten, was Schwinghammer im feinsten Zwirn zu der kleinen Spitze, „war bei uns früher nach jedem Spiel so“, verleitete. Auch beim Kurzresümee „mit minimalem Aufwand den fünften Platz und alle Ziele erreicht“, waren Zwischentöne in Richtung der heutigen Spielergeneration unüberhörbar. Doch das war nur nur ein Randthema an diesem emotionalen Tag.