1. FC Garmisch-Partenkirchen: Aussetzer überschattet starken Auftritt Müller sieht Rot

Garmisch-Partenkirchen –- Der 5:1-Erfolg des 1. FC Garmisch-Partenkirchen über den SV Bad Heilbrunn war vor allem eines: eine Ansage an die Konkurrenz, wer aktuell in der Bezirksliga Süd die Hosen an hat. Variables Spiel, Zweikampfstärke und eine gute Balance zwischen den Mannschaftsteilen ließen zur Halbzeit beim Stand von 4:1 einen ebenso ratlosen wie überforderten Gast zurück. Den perfekten Nachmittag verhinderte ausgerechnet Doppeltorschütze Moritz Müller mit einem einzigen, gleichwohl törichten Moment. Sein rüdes Einsteigen gegen den Ex-Murnauer Kevin Diemb hat Folgen: Er dürfte länger gesperrt bleiben.

Nach gut einer Stunde kochten die Emotionen aus dem Stand hoch. Dabei gab es eigentlich gar keinen Grund, zu eindeutig war die sportliche Faktenlage. Dann spielte Jonas Schrimpf einen Ball in die Tiefe auf Müller. Eine gute Möglichkeit für einen weiteren Torerfolg. Doch ließ sich Müller von Diemb in halbrechter Position relativ locker abkochen, was den FC-Angreifer zu wurmen schien. Er setzte nach und sprang Diemb von der Seite mit beiden Beinen in den Knöchel. Klaus Kronschnabel, Co-Trainer des HSV, stürmte auf den Platz, wollte Müller an den Kragen, musste deswegen ebenfalls mit Rot vom Arbeitsplatz weichen. Cheftrainer Walter Lang, als besonnene Person bekannt, sprach hinterher wie einige andere Heilbrunner auch von „Körperverletzung“. Müllers Entschuldigung nach Spielende änderte nur wenig am Urteil. Diemb konnte nicht mehr auftreten und Müller wird den Fußball-Oktober von der Tribüne aus verfolgen.