1. FC Frickenhausen krönt sich – Volksbank-Cup endet mit Heimsieg

Gruppe A: Croatia setzt sich durch, Frickenhausen bleibt dran

In der Gruppe A sicherte sich der SV Croatia Reutlingen mit 13 Punkten und 16:8 Toren den ersten Platz. Siege gegen die TSG Tübingen II, den TSV Oberensingen und die U19 des FC Esslingen legten früh die Grundlage. Das direkte Duell mit dem 1. FC Frickenhausen endete 2:2 und hielt die Gruppe bis zum Ende offen.

Frickenhausen folgte mit 11 Punkten und 16:7 Toren auf Rang zwei. Der Gastgeber überzeugte mit klaren Erfolgen gegen die eigene zweite Mannschaft, gegen Esslingen sowie mit einem deutlichen Sieg gegen Tübingen II. Dahinter reihten sich Oberensingen, Esslingen und Tübingen II ein, während Frickenhausen II punktlos blieb.

Gruppe B: Böblingen dominiert, SGEH bleibt in Schlagdistanz

Die Gruppe B stand lange im Zeichen der U19 der SV Böblingen. Mit 13 Punkten und 21:4 Toren setzte das Team markante Akzente, darunter ein 9:1 gegen den TSV Bernhausen und ein 7:0 gegen Türkspor Nürtingen 73.

Doch auch die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang (SGEH) blieb stabil und sammelte 12 Punkte bei 18:7 Toren. Der direkte Vergleich ging zwar an Böblingen, doch SGEH hielt über die gesamte Gruppenphase hinweg Anschluss. Neuhausen und Wendlingen mischten dahinter mit, während Türkspor Nürtingen 73 und Bernhausen am Ende nur punktuell Akzente setzen konnten.

Zwischenrunde: SGEH entfesselt, Frickenhausen bleibt stabil

Mit Beginn der Zwischenrunde verdichtete sich das Turnier spürbar. In der Zwischenrunde A setzte die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang mit einem 6:0 gegen Croatia Reutlingen ein klares Zeichen. Dazu kam ein Unentschieden gegen Neuhausen, was Platz eins bei 4 Punkten und 8:2 Toren bedeutete. Croatia folgte mit 3 Punkten, vor allem getragen von einem deutlichen Sieg gegen Neuhausen.

In der Zwischenrunde B behauptete sich der 1. FC Frickenhausen mit 4 Punkten und 5:3 Toren. Ein Sieg gegen Böblingen und ein Unentschieden gegen Oberensingen reichten, um die Gruppe anzuführen. Oberensingen zog punktgleich nach, während Böblingen in dieser Phase ohne Zähler blieb und den direkten Weg ins Finale verpasste.

Platzierungsspiele: Neuhausen und Oberensingen setzen Akzente

Das Spiel um Platz fünf brachte noch einmal Dramatik. Der FV Spfr Neuhausen setzte sich gegen die U19 der SV Böblingen nach Neunmeterschießen durch und beendete das Turnier mit einem versöhnlichen Erfolg. Im Spiel um Platz drei zeigte der TSV Oberensingen seine offensive Stärke und gewann mit 5:2 gegen SV Croatia Reutlingen. Nach einem langen Turniertag gelang es Oberensingen, noch einmal Energie freizusetzen und die Begegnung klar zu gestalten.

Finale: Ein Moment entscheidet zugunsten des Gastgebers

Das Endspiel zwischen der SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang und dem 1. FC Frickenhausen spiegelte den gesamten Turniertag wider. Das Tempo blieb hoch, die Abstände eng, jede Aktion hatte Gewicht. Frickenhausen nutzte einen entscheidenden Moment und gewann das Finale mit 2:1.