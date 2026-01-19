1. FC Frickenhausen: „Konsequent Punkte sammeln“

– Foto: Andreas Krisch

Trainer Sascha Strähle zieht im FuPa-Teamcheck eine ehrliche Zwischenbilanz beim 1. FC Frickenhausen in der Bezirksliga Neckar/Fils. Zwischen starkem Start, fehlender Konstanz und klaren Entwicklungsfeldern spricht er über Ursachen, Lehren und Ziele für die Rückrunde.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen? "Nach einer kurzen Regenerationsphase starteten wir am 12.01. mit individuellen Lauf- und Athletikplänen, um frühzeitig eine belastbare körperliche Grundlage zu schaffen. Die erste gemeinsame Einheit auf dem Platz erfolgt am 19.01. Bereits in der Winterpause waren wir wettkampfnah aktiv und haben an vier Hallenturnieren teilgenommen. Das klare Highlight war dabei der Turniersieg beim eigenen, stark besetzten Hallenturnier mit Mannschaften aus Verbands-, Landes- und Bezirksliga, der unseren sportlichen Anspruch unterstreicht. In der Vorbereitung absolvieren wir sechs anspruchsvolle Testspiele gegen Gegner aus der Kreisliga bis zur Verbandsliga, um gezielt Wettkampfbelastung zu erzeugen. Ein zentraler Baustein ist der Trainingstag am 07.02., an dem wir klare Zielsetzungen für die Rückrunde definieren und den mannschaftlichen Zusammenhalt weiterentwickeln. Der gemeinsame Abschluss im Casa Portale rundet diesen Tag bewusst als Teammaßnahme ab."



Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft? "Nach einer ergebnistechnisch durchwachsenen Vorbereitung sind wir sehr gut in die Runde gestartet und konnten aus den ersten fünf Spielen 13 Punkte holen. Leider ist es uns im weiteren Saisonverlauf nicht gelungen, dieses Niveau konstant zu halten, sodass wir insgesamt zu wenig Punkte gesammelt haben. Spielerisch waren wir – mit Ausnahme von zwei Partien – meist auf Augenhöhe. Ausschlaggebend waren individuelle Fehler, häufig durch falsche Entscheidungen in spielentscheidenden Momenten, sowie eine unzureichende Chancenverwertung. Diese Faktoren haben verhindert, dass sich unsere Leistungen besser in der Tabelle widerspiegeln."