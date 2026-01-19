1. FC Frickenhausen: „Konsequent Punkte sammeln“

Trainer Sascha Strähle zieht im FuPa-Teamcheck eine ehrliche Zwischenbilanz beim 1. FC Frickenhausen in der Bezirksliga Neckar/Fils. Zwischen starkem Start, fehlender Konstanz und klaren Entwicklungsfeldern spricht er über Ursachen, Lehren und Ziele für die Rückrunde.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?
"Nach einer kurzen Regenerationsphase starteten wir am 12.01. mit individuellen Lauf- und Athletikplänen, um frühzeitig eine belastbare körperliche Grundlage zu schaffen. Die erste gemeinsame Einheit auf dem Platz erfolgt am 19.01. Bereits in der Winterpause waren wir wettkampfnah aktiv und haben an vier Hallenturnieren teilgenommen. Das klare Highlight war dabei der Turniersieg beim eigenen, stark besetzten Hallenturnier mit Mannschaften aus Verbands-, Landes- und Bezirksliga, der unseren sportlichen Anspruch unterstreicht. In der Vorbereitung absolvieren wir sechs anspruchsvolle Testspiele gegen Gegner aus der Kreisliga bis zur Verbandsliga, um gezielt Wettkampfbelastung zu erzeugen. Ein zentraler Baustein ist der Trainingstag am 07.02., an dem wir klare Zielsetzungen für die Rückrunde definieren und den mannschaftlichen Zusammenhalt weiterentwickeln. Der gemeinsame Abschluss im Casa Portale rundet diesen Tag bewusst als Teammaßnahme ab."
Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft?
"Nach einer ergebnistechnisch durchwachsenen Vorbereitung sind wir sehr gut in die Runde gestartet und konnten aus den ersten fünf Spielen 13 Punkte holen. Leider ist es uns im weiteren Saisonverlauf nicht gelungen, dieses Niveau konstant zu halten, sodass wir insgesamt zu wenig Punkte gesammelt haben. Spielerisch waren wir – mit Ausnahme von zwei Partien – meist auf Augenhöhe. Ausschlaggebend waren individuelle Fehler, häufig durch falsche Entscheidungen in spielentscheidenden Momenten, sowie eine unzureichende Chancenverwertung. Diese Faktoren haben verhindert, dass sich unsere Leistungen besser in der Tabelle widerspiegeln."
Was hat besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?
"Besonders positiv war, dass wir die Physis der einzelnen Spieler frühzeitig und nachhaltig verbessern konnten. Dadurch konnten wir über weite Strecken ein konstant hohes läuferisches Niveau abrufen, teilweise sogar besser als erwartet. Diese körperliche Basis hat es uns ermöglicht, Spiele intensiv zu gestalten und auch gegen starke Gegner auf Augenhöhe zu agieren."
In welchen Bereichen haben sich Probleme aufgetan?
"Herausforderungen gab es vor allem im Umgang mit dem neuen Spielsystem, insbesondere im Spiel mit dem Ball. Phasenweise hatten wir Schwierigkeiten, im Übergangsspiel die richtigen Räume zu erkennen und konsequent zu bespielen. Zudem haben wir unsere herausgespielten Chancen nicht konsequent genug genutzt, was sich direkt auf unsere Punkteausbeute ausgewirkt hat."
Welches Ziel nehmt ihr euch für den restlichen Saisonverlauf vor?
"Unser Ziel ist es, konsequent Punkte zu sammeln, den Abstand nach hinten zu vergrößern und gleichzeitig Plätze gutzumachen. Inhaltlich wollen wir unsere Entscheidungsfindung in spielentscheidenden Situationen verbessern, individuelle Fehler reduzieren und die Chancenverwertung deutlich steigern, damit sich unsere Leistungen künftig auch in Ergebnissen widerspiegeln."
Gibt es personelle Veränderungen?
"Ein Zugang ist Daniel Kühnbach Azevedo (FC Esslingen). Als Abgänge stehen Bledor Duraku (TuS Metzingen), Semih Koza (TSV Weilheim/Teck II), Timo Emer (TSV Neckartailfingen) und Luis Guillen (TSV Neckartailfingen) fest."
Wer wird Meister, wer kämpft gegen den Abstieg?
"Meister wird der 1. FC Heiningen. Abstiegskampf: Die aktuell auf den hinteren Tabellenplätzen stehenden Mannschaften werden bis zum Saisonende um den Klassenerhalt kämpfen müssen."