1. FC Frickenhausen dreht das Spiel bei der TSG Salach und jubelt spät

In der Bezirksliga Neckar/Fils wurde das heutige Nachholspiel zwischen der TSG Salach und dem 1. FC Frickenhausen zu einem echten Krimi. Die Hausherren führten lange, doch Frickenhausen drehte die Partie mit einem späten Tor in der Nachspielzeit.
Der SV 03 Tübingen erwischte einen Traumstart. Bereits in der 1. Minute erzielte Mika Hänsel das 1:0 und sorgte früh für Euphorie bei den Hausherren. Doch die Gäste aus Altingen/Entringen fanden nach anfänglichen Schwierigkeiten besser in die Partie. In der 28. Minute stellte Timo Kircher mit dem 1:1 Ausgleich den Spielstand wieder her.
Die Antwort der Tübinger ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur sechs Minuten später brachte Moubinou Saliou die Gastgeber mit seinem Treffer zum 2:1 erneut in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Leo Kemmer in der 44. Minute auf 3:1 – ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt, der das Selbstvertrauen der Gastgeber spürbar stärkte.
Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Tübingen das Geschehen weitgehend. Moritz Scholl sorgte in der 67. Minute mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Zwar gelang Timo Kircher in der 76. Minute per Foulelfmeter noch das 4:2, doch mehr war für die Gäste nicht drin.
Die TSG Salach begann mutig und belohnte sich kurz vor der Pause. In der 34. Minute traf Nico Schaile zum 1:0 und sorgte für großen Jubel bei den Gastgebern. Nach dem Seitenwechsel wurde Frickenhausen stärker und kam in der 58. Minute durch Claudio Portale per Foulelfmeter zum Ausgleich. Beide Teams lieferten sich bis in die Schlussphase ein intensives Duell, in dem die Salacher mit viel Leidenschaft verteidigten. Doch der Frickenhäuser Druck wurde schließlich belohnt: In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang den Gästen der entscheidende Treffer zum 2:1-Sieg.
