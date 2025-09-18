1. FC Frickenhausen dreht das Spiel bei der TSG Salach und jubelt spät

Der SV 03 Tübingen erwischte einen Traumstart. Bereits in der 1. Minute erzielte Mika Hänsel das 1:0 und sorgte früh für Euphorie bei den Hausherren. Doch die Gäste aus Altingen/Entringen fanden nach anfänglichen Schwierigkeiten besser in die Partie. In der 28. Minute stellte Timo Kircher mit dem 1:1 Ausgleich den Spielstand wieder her.

Die Antwort der Tübinger ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur sechs Minuten später brachte Moubinou Saliou die Gastgeber mit seinem Treffer zum 2:1 erneut in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Leo Kemmer in der 44. Minute auf 3:1 – ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt, der das Selbstvertrauen der Gastgeber spürbar stärkte.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Tübingen das Geschehen weitgehend. Moritz Scholl sorgte in der 67. Minute mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Zwar gelang Timo Kircher in der 76. Minute per Foulelfmeter noch das 4:2, doch mehr war für die Gäste nicht drin.

---

Bezirksliga Neckar/Fils