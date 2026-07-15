1. FC Frankfurt: Zwei Rückkehrer für die neue Oberliga-Saison

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Der 1. FC Frankfurt stellt die Weichen für die Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Süd. Mit Leonard Leuther und Jakub Cierach kehren zwei im Verein ausgebildete Talente zurück, um die Mannschaft zu verstärken. Bereits am heutigen Mittwochabend steht zudem der nächste sportliche Prüfstein auf dem Programm.

Der 1. FC Frankfurt kann in der kommenden Spielzeit auf ein vertrautes Gesicht im Mittelfeld bauen. Leonard Leuther kehrt nach einer Station in Fürstenwalde zu seinem Ausbildungsverein zurück, um den Oberliga-Kader in der Offensive zu verstärken. In der Pressemitteilung des Vereins heißt es dazu: „Willkommen zurück, Leonard Leuther! Mit Leonard kehrt ein bekanntes Gesicht zurück zum 1. FC Frankfurt. Nach seiner fußballerischen Ausbildung in unserem Verein sammelte der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison wertvolle Spielpraxis in seinem ersten Männerjahr beim FSV Union Fürstenwalde. Leo ist im offensiven Mittelfeld vielseitig einsetzbar. Nun verstärkt Leonard unseren Oberliga-Kader.“

Verstärkung aus der Bundesliga-Jugend

Neben Leuther zieht es ein weiteres defensives Eigengewächs zurück nach Frankfurt. Jakub Cierach, der seine fußballerische Ausbildung ebenfalls beim Club begann, wechselt aus dem Nachwuchs von Hansa Rostock zurück. In der Pressemitteilung des Vereins wird die Personalie mit großer Freude wie folgt beschrieben: „Willkommen Jakub Cierach! Wir freuen uns riesig, Jakub Cierach von der U19 des F.C. Hansa Rostock wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Jakub hat bei uns im Verein mit dem Fußballspielen angefangen und seine ersten Schritte in unserer Jugend gemacht, ehe er über den FC Energie Cottbus zum F.C. Hansa Rostock wechselte. Dort sammelte er in der U17- und U19-Bundesliga wertvolle Erfahrungen auf höchstem Nachwuchsniveau. Jakub ist im Abwehrbereich vielseitig einsetzbar.“

Ein erster Gradmesser am Abend

Für die Mannschaft bleibt in der intensiven Vorbereitungsphase auf die neue Spielzeit in der NOFV-Oberliga Süd kaum Zeit zum Durchatmen. Schon am heutigen Mittwoch wartet die nächste sportliche Herausforderung, bei der sich die Rückkehrer und das Team beweisen können. Der 1. FC Frankfurt bestreitet um 18:30 Uhr sein nächstes Testspiel gegen den MKS Polonia Slubice.