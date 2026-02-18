1. FC Frankfurt: "Viel mehr ärgert mich die Durststrecke"

– Foto: Jens Kilisch

Der 1. FC Frankfurt belegt Platz vier in der Brandenburgliga. Trainer Sascha Kloß äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Entwicklung seiner Elf, dem Ärger über Punktverluste und der Gier nach der maximalen Punktzahl.

Der 1. FC Frankfurt überwintert auf dem vierten Tabellenplatz der Brandenburgliga. Trainer Sascha Kloß zieht eine positive Bilanz der bisherigen Entwicklung: „Kurz gesagt: Wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Es ist uns erneut gelungen, innerhalb kurzer Zeit junge Talente erfolgreich zu integrieren.“ Auch wenn es eine Phase gab, in der die Ergebnisse ausblieben, habe man konsequent weitergearbeitet und an sich geglaubt.

Offensive Stärke als Schlüssel

Mit 39 Toren setzte die Mannschaft in der ersten Saisonhälfte ein echtes Ausrufezeichen. „Unsere offensive Stärke haben wir uns Schritt für Schritt erarbeitet. Die Vielzahl an Torschützen zeigt zudem unsere Unberechenbarkeit – und genau das ist oft ein entscheidender Schlüssel zum Erfolg“, erklärt der Coach die Qualitäten seines Kaders.

Umgang mit dem Punktabzug

Trotz 23 gesammelter Punkte auf dem Konto schmerzt ein Abzug von vier Zählern. „Der Vier-Punkte-Abzug wurmt mich mittlerweile überhaupt nicht mehr, denn er war uns bereits vor Saisonbeginn bewusst und wir konnten von Anfang an damit umgehen. Außerdem sind wir nicht das einzige Team, dem ein solcher Rucksack mit auf den Weg gegeben wurde“, gibt sich Sascha Kloß kämpferisch.

Ärger über die sieglose Phase

Mehr als die Sanktionen beschäftigen den Trainer die sportlichen Nachlässigkeiten. „Viel mehr ärgert mich die Durststrecke mit fünf Spielen ohne Sieg. In dieser Phase haben wir zu viele Punkte liegen lassen und laufen diesem Rückstand nun hinterher“, bilanziert er kritisch mit Blick auf die Tabellenspitze, wo der MSV 1919 Neuruppin, die BSG Stahl Brandenburg und der Brandenburger SC Süd 05 die Top 3 bilden.

Trendwende gegen Altlüdersdorf

Besonders beeindruckt zeigte sich der Trainer vom Spiel gegen den SV Altlüdersdorf (SVA). „Wahrscheinlich war es das Spiel gegen den SVA. Dort sind wir aus unserer sieglosen Phase herausgekommen und haben als Team die Trendwende geschafft – und das in beeindruckendem Stil“, betont Kloß. Gerade weil man gegen Altlüdersdorf in der Vorsaison Probleme hatte, sei dieses Zeichen wichtig gewesen.

Intensive Arbeit im athletischen Bereich

Die Vorbereitung auf die Rückrunde gestaltete sich aufgrund der Witterung schwierig. „Es fällt mir schwer, ein aussagekräftiges Resümee zu ziehen, da wetterbedingt nur wenige Trainingseinheiten im Freien stattfinden konnten“, berichtet der Trainer. Dennoch habe die Mannschaft alle Möglichkeiten genutzt, um intensiv an der Athletik zu arbeiten: „Wir sind auf jeden Fall bereit, bald wieder um Punkte zu kämpfen.“

Analyse der bisherigen Testspiele

Die Ergebnisse der Vorbereitung ordnet der Coach differenziert ein. Nach einer Niederlage gegen Mahlsdorf, die einen „positiven Lerneffekt“ hatte, folgte ein 5:1 gegen den SV Victoria Seelow. „Gegen Seelow war ich mit unserem Auftritt zufrieden. Man konnte viele gute Abläufe erkennen – darauf können wir aufbauen“, so Sascha Kloß. Weniger gefiel ihm das 6:0 gegen den FC Strausberg: „Zwar war das Ergebnis deutlich, doch die Art und Weise hat mir nicht vollends gefallen. Wir haben zu viele Chancen liegen lassen.“

Verschiebung des internationalen Vergleichs

Der eigentlich für den heutigen Mittwoch geplante Test gegen den polnischen Club TS Celuloza Kostrzyn steht unter keinem guten Stern. „Ich wäre schon zufrieden, wenn dieser Test überhaupt stattfinden kann. Wir haben ihn bereits auf Donnerstag verlegt – in der Hoffnung, dass der Platz bis dahin bespielbar ist“, erklärt der Trainer. Der Fokus in den verbleibenden Tagen liege darauf, die nötige Frische zu finden.

Vertrauen in das vorhandene Personal

In der Winterpause gab es beim 1. FC Frankfurt kaum Bewegung. „Zugänge wird es keine geben. Unser Kader ist sehr ordentlich aufgestellt, und wir haben vollstes Vertrauen in unsere Jungs“, stellt Kloß klar. Als einziger Abgang steht bislang Bartosz Donigiewicz fest.

Marschroute für den Rückrundenauftakt

Am 28. Februar (15 Uhr) startet das Team mit einem Heimspiel gegen den Ludwigsfelder FC. Nach dem 1:1 im Hinspiel fordert der Trainer einen Dreier: „Wir werden versuchen, schnell wieder unseren Rhythmus zu finden und unsere offensive Stärke auf den Platz zu bringen. Zu Hause müssen wir punkten, um einen guten Start in die Rückrunde hinzulegen.“ Ludwigsfelde werde dem Team als Oberliga-Absteiger alles abverlangen.

Voller Fokus auf das erste Heimspiel

Obwohl nur eine Woche später die Reise zum SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde ansteht, verbietet sich der Trainer weite Prognosen. „Unabhängig davon, auf wen wir treffen, wollen wir natürlich immer die maximale Punktzahl holen. Dennoch wollen wir nicht zu weit in die Zukunft blicken. Zunächst steht das Heimspiel gegen Ludwigsfelde auf dem Programm – und genau darauf liegt unser voller Fokus“, so die klare Ansage.

Anspruch als Spitzenteam der Liga

Trotz zwölf Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter aus Neuruppin bleibt das Ziel ehrgeizig. „Unser Anspruch ist es, dauerhaft zu den Spitzenteams der Brandenburgliga zu zählen. Wir gehen in jedes Spiel mit dem Ziel, als Sieger vom Platz zu gehen. Gleichzeitig wollen wir uns stetig weiterentwickeln und das Maximum aus unserer Saison herausholen“, erklärt Sascha Kloß.