1. FC Frankfurt verteidigt die Spitze – Nervenkitzel im Tabellenkeller Brandenburgliga: Die Partien des 28. Spieltags in der Übersicht. von LS · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rene Hofrichter

Am heutigen Sonnabend bot der 28. Spieltag der Brandenburgliga packenden Fußball an allen Ecken. Der Meisterschafts-Zweikampf an der Tabellenspitze hält unvermindert an und liefert ein Fernduell auf höchstem Niveau. Da es in dieser Saison zudem nur einen einzigen Absteiger geben wird, bleibt die Situation auch auf den hinteren Plätzen der Liga bis zum Schluss extrem spannend und emotional aufgeladen.

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Eine packende Aufholjagd bekamen die Zuschauer beim Spiel des SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf gegen den SV Altlüdersdorf geboten. Die Gäste erarbeiteten sich durch Tore von Konrad Korczynski in der 61. Minute und Ceif Ben-Abdallah in der 68. Minute eine vermeintlich komfortable 0:2-Führung. Petershagen/Eggersdorf bewies in der Schlussphase jedoch eine enorme Moral: Marco Mateus Mariano Dos Santos verkürzte in der 80. Minute auf 1:2, ehe José Raimundo Silva Magalhaes in der 90. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte. ---

Ein hochemotionales Kellerduell im Kampf um den Klassenerhalt erlebten die Zuschauer beim Spiel des SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen gegen den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow. Zunächst gingen die Gäste in Führung, als David Nieland in der 61. Minute das 0:1 erzielte. Miersdorf/Zeuthen schlug jedoch mit viel Leidenschaft zurück: Moses Chuks Njoku glich in der 74. Minute zum 1:1 aus und drehte nur zwei Minuten später, in der 76. Minute, mit dem Treffer zum 2:1 die Partie komplett. ---

n einem hochintensiven Verfolgerduell musste sich der Absteiger SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde dem MSV 1919 Neuruppin knapp geschlagen geben. Das einzige und entscheidende Tor der Begegnung fiel in der ersten Spielhälfte, als Anton Bryzhchuk in der 38. Minute zum 0:1 für die Gäste traf. Neuruppin bleibt durch diesen wichtigen Auswärtssieg mit 58 Punkten als Tabellenzweiter dicht am Spitzenreiter dran. ---

Der Ludwigsfelder FC setzte sich vor heimischer Kulisse deutlich gegen den Werderaner FC Viktoria 1920 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Lennard Quanz die Hausherren in der 60. Minute mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später, in der 66. Minute, baute Joel Silva Mavangui da Silva den Vorsprung auf 2:0 aus. Den Endstand zum 3:0 markierte erneut Lennard Quanz in der 84. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages. ---

Vor 345 Zuschauern verbuchte die BSG Stahl Brandenburg einen souveränen Erfolg gegen den FSV Union Fürstenwalde. In der 45. Minute erzielte Adrian Jaskola das psychologisch wichtige 1:0 kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Paul Kämmerer in der 53. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. In der 59. Minute folgte das Tor zum 2:1-Anschluss, bevor Sebastian Hoyer in der 63. Minute das 3:1 markierte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Timm Renner in der 84. Minute mit dem Treffer zum 4:1. ---

Der Spitzenreiter 1. FC Frankfurt feierte einen deutlichen Heimsieg gegen den TuS 1896 Sachsenhausen und hielt dem Druck an der Spitze stand. Die Torfolge begann in der 27. Minute mit dem 1:0 durch Danny Mank. Die Gäste antworteten jedoch prompt, als Jan-Paul Platte in der 30. Minute zum 1:1 ausglich. Im zweiten Durchgang spielten die Frankfurter ihre offensive Dominanz aus: Lennox Liebner traf in der 61. Minute zum 2:1, gefolgt von Marcel Georgi, der in der 66. Minute auf 3:1 erhöhte. Erneut Danny Mank schraubte das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern in der 73. Minute zum 4:1 und in der 85. Minute zum 5:1-Endstand in die Höhe. Frankfurt behauptet mit 60 Punkten Platz eins. ---