1. FC Frankfurt verdrängt Wünsdorf – SG Schulzendorf verteidigt Spitze

– Foto: Kenny Fuhrmann

Der 7. Spieltag der Landesklasse Ost ging mit engen Spielen, vielen Toren und Bewegung in der Tabelle zu Ende. Die SG Schulzendorf behauptete knapp die Spitze, der 1. FC Frankfurt II setzte im Spitzenspiel ein Ausrufezeichen und Wünsdorf kassierte die erste Niederlage. Am Tabellenende bleiben Eisenhüttenstadt und Zossen weiter punktlos.

Fr., 17.10.2025, 18:30 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo Breesener SV Guben Nord Guben Nord 2 6 + Video Vor eigenem Publikum begann die Partie für Dynamo Eisenhüttenstadt zunächst vielversprechend. In der 26. Minute brachte Ryszard Kupper die Gastgeber in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel drehte sich das Spiel komplett. Erik Brose erzielte in der 50. Minute den Ausgleich, und nur fünf Minuten später traf Arthur Schulz zum 2:1 für die Gäste. Keine 60 Sekunden später legte erneut Erik Brose nach und erhöhte auf 3:1. Robert Glaser brachte Dynamo in der 70. Minute mit seinem Treffer zum 2:3 noch einmal zurück ins Spiel, doch die Hoffnung währte nur kurz. Luca Bäcker stellte in der 73. Minute den alten Abstand wieder her und traf in der 89. Minute erneut zum 5:2. Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit abermals Erik Brose, der mit seinem dritten Treffer des Abends das halbe Dutzend vollmachte (90.+1). ---

Germania Schöneiche II und der FV Blau-Weiß 90 Briesen trennten sich nach einem intensiven Duell 1:1. Marco Spann brachte die Hausherren in der 17. Minute in Führung. Die Gäste kamen jedoch zurück, wenn auch auf kuriose Weise: In der 70. Minute lenkte Jason Manthei den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte so für den Ausgleich. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, am Ende blieb es beim Remis. Schöneiche steht nun bei zehn Punkten, Briesen hält mit ebenfalls elf Punkten Anschluss ans Mittelfeld. ---

Der SV Blau-Weiss Markendorf feierte einen spektakulären 6:3-Heimsieg gegen den MSV Zossen. Die Gäste erwischten den besseren Start: Leon Janitschke traf in der 13. Minute zur Führung. Dann aber drehte Markendorf auf – Derenik Mayilyan glich in der 22. Minute aus, Dominic Menzel stellte in der 30. Minute auf 2:1, ehe Mayilyan nur eine Minute später erneut traf. James Thomas Czesky verkürzte in der 40. Minute auf 3:2, doch Tim Arlt (42.) und Mayilyan mit seinem dritten Treffer (45.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Justin Schulz in der 51. Minute erneut, ehe Erik Schickert in der 58. Minute den Endstand herstellte. Markendorf zeigt sich offensiv stark, während Zossen weiter ohne Punkt bleibt. ---

Die SG Schulzendorf hat sich nach der ersten Saisonniederlage eindrucksvoll zurückgemeldet und beim SV Grün-Weiß Großbeeren mit 3:1 gewonnen. Steven Ewaldt traf in der 24. und 31. Minute doppelt zur 2:0-Pausenführung. Großbeeren kämpfte sich durch Nico Hornat in der 72. Minute noch einmal heran, doch Bennet Wengler entschied die Partie in der Nachspielzeit (90.+1) endgültig. Damit bleibt Schulzendorf mit acht Siegen aus neun Spielen Tabellenführer, während Aufsteiger Großbeeren weiter im Tabellenkeller steckt. ---

Blau-Weiß Dahlewitz setzte seine starke Serie fort und besiegte den FSV Admira klar mit 3:0. Marcel Blume traf in der 25. Minute zur Führung, ehe Fabian Szkoda in der Schlussphase per Foulelfmeter (82.) und kurz vor Spielende (90.) doppelt nachlegte. Damit zählt Dahlewitz zu den heimstärksten Mannschaften der Liga und klettert mit nun 18 Punkten auf Rang fünf. Admira bleibt bei neun Punkten und rutscht in der Tabelle weiter nach unten. ---

Teltow und Union Fürstenwalde II trennten sich in einem umkämpften Spiel am Ende mit einem 2:2. Tom Haack brachte die Gäste mit einem Doppelpack in der 22. und 40. Minute 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam Teltow zurück: Benjamin Milles traf in der 63. Minute zum Anschluss, Yannick Flohr glich zehn Minuten später (73.) aus. In der hektischen Schlussphase sah Milles in der Nachspielzeit (97.) Gelb-Rot. Beide Mannschaften verteidigen mit dem Punkt ihre Positionen in der Spitzengruppe. ---

In Königs Wusterhausen trennten sich Eintracht und Union Bestensee 2:2. Gustav Lemke brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, ehe Max Böhme in der 40. Minute ausglich. Nach der Pause sorgte Leon Brecht in der 70. Minute für die Führung der Gastgeber, doch Felix Heinecke glich in der 80. Minute aus. Beide Teams zeigten Moral, am Ende stand ein Remis. Königs Wusterhausen sammelte wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. ---