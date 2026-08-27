1. FC Frankfurt: "Trotzdem ist der Kopf bei uns keineswegs unten"

Am kommenden Samstag steht für den 1. FC Frankfurt das wichtige Heimspiel am 3. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd auf dem Programm. Um 14 Uhr empfängt die Mannschaft die SG Union Sandersdorf. Der Start in die Spielzeit verlief für den Frankfurter Aufsteiger noch nicht nach Wunsch: Nach zwei absolvierten Partien steht das Team mit einer Bilanz von 0 Siegen, 0 Unentschieden und 2 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 2:7 Toren ohne Punkt auf dem 15. Tabellenplatz. Die Gäste der SG Union Sandersdorf reisen hingegen als Tabellenachter an. Sie verbuchten aus ihren bisherigen zwei Spielen einen Sieg, kein Unentschieden und eine Niederlage bei 3:2 Toren und 3 Punkten.

Trotz des tabellarischen Fehlstarts lässt sich die Mannschaft nicht entmutigen. Trainer Sascha Kloß ordnet gegenüber FuPa die Situation klar ein: „Wir sind uns bewusst, dass wir nicht optimal in die Saison gestartet sind. Trotzdem ist der Kopf bei uns keineswegs unten. Im Gegenteil: Wir wissen, dass wir als junge Mannschaft Zeit brauchen, um zueinanderzufinden, zusammenzuwachsen und füreinander einzustehen. Genau daran haben wir in dieser Woche intensiv gearbeitet.“

Intensive Arbeit unter der Woche

In den vergangenen Trainingseinheiten hat das Team leidenschaftlich an den eigenen Grundlagen gefeilt, um für den 3. Spieltag gerüstet zu sein. Trainer Sascha Kloß betont den hohen Einsatz seiner Mannschaft vor dem bevorstehenden Spiel: „Wir haben viele gute und intensive Trainingseinheiten absolviert und sind gut auf das Spiel vorbereitet. Die Jungs investieren jeden Tag sehr viel und hätten es sich verdient, sich dafür endlich mit einem Erfolgserlebnis zu belohnen. Unser klares Ziel ist es deshalb, am Samstag die ersten Punkte in der Liga zu holen und als geschlossene Mannschaft aufzutreten.“

Der Respekt vor dem Gegner

Mit den Gästen reist ein etablierter Konkurrent an, was die Aufgabe für die Frankfurter keineswegs einfacher macht. Trainer Sascha Kloß schätzt die gegnerische Mannschaft wie folgt ein: „Mit Sandersdorf erwartet uns allerdings ein richtig dickes Brett. Sie spielen seit vielen Jahren in der Oberliga Süd, kennen die Liga sehr gut und sammeln dort regelmäßig ihre Punkte. Wir wissen also, was auf uns zukommt. Trotzdem werden wir alles investieren, was wir haben, um ein gutes und vor allem erfolgreiches Heimspiel zu bestreiten.“

Dramatik im Landespokal

Den Willen und den Kampfgeist stellte der 1. FC Frankfurt zuletzt in der 1. Runde des Landespokals beim VfB Trebbin unter Beweis. In einer emotionalen Partie gerieten die Frankfurter in der 43. Minute mit 0:1 in Rückstand. Steven Scharlei sorgte in der 61. Minute für den 1:1-Ausgleich, woraufhin Mohammad Alhasan in der 63. Minute die 2:1-Führung erzielte. Trebbin glich in der 90. Minute zum 2:2 aus. Im anschließenden Elfmeterschießen traf Trebbin zunächst zum 3:2, ehe Tom Jahnke und Kieran Czech trafen. Nach Trebbins 4:4 verwandelte Mohammad Alhasan zum 4:5. Trebbin zog zum 5:5 gleich, ehe Lukas Schmidt auf 5:6 stellte. Nach Trebbins Treffern zum 6:6 und 7:6 glich Luca Tobias Reiche zum 7:7 aus. Schließlich verwandelte Ole Händschke den entscheidenden Elfmeter zum 7:8-Endstand.

Juristische Nachspielzeit unter Vorbehalt

Trotz des auf dem Platz errungenen 8:7-Erfolgs nach Elfmeterschießen gibt es im Nachgang des Pokalspiels noch Unklarheiten. Gegen die Wertung der Partie liegt ein Einspruch vor, da der 1. FC Frankfurt im Spielverlauf wohl sechs Auswechslungen vorgenommen haben soll. Nichtsdestotrotz nimmt der 1. FC Frankfurt die Moral und Leidenschaft dieses absolvierten Pokalkrimis mit in die Vorbereitung auf das wichtige Ligaspiel am Samstag.