1. FC Frankfurt: "Sind keineswegs niedergeschlagen oder demotiviert"

Der Start in die neue Spielzeit verlief für den 1. FC Frankfurt nicht nach Wunsch. Am ersten Spieltag musste der Aufsteiger vor 320 Zuschauern im Heimspiel gegen den SSC Weißenfels eine 0:3-Niederlage hinnehmen. Die Tore für die Gäste erzielten Carlo Purrucker in der 34. Minute, Tim Lehmann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) sowie Tidjane Rafael Sousa Balde in der 80. Minute. Eine große Chance zum Anschlusstreffer blieb ungenutzt, als Sebastian Lawrenz in der 55. Minute mit einem Foulelfmeter am Torwart Johannes Lohmann scheiterte. In der Tabelle belegt der 1. FC Frankfurt damit nach einem Spiel mit 0 Punkten und 0:3 Toren den 16. Platz, während der SSC Weißenfels mit 3 Punkten und 3:0 Toren auf Rang zwei steht.

Volle Fokussierung trotz Startschwierigkeiten

Trotz der deutlichen Niederlage herrscht bei den Frankfurtern keineswegs Trübsal vor der anstehenden Aufgabe. „Es ist die erste Auswärtsfahrt für uns. Wir sind natürlich am letzten Sonntag erst mal mit einem ordentlichen Dämpfer in die Liga gestartet, haben in gewisser Weise Lehrgeld zahlen dürfen, sind aber keineswegs niedergeschlagen oder demotiviert oder, wie soll man sagen, schlecht drauf. Im Gegenteil, wir freuen uns auf Freital“, betont Trainer Sascha Kloß gegenüber FuPa im Vorfeld der Partie.

Eine Reifeprüfung bei einem Top-Team

Die Begegnung beim SC Freital, der nach dem ersten Spieltag mit 0 Punkten und 0:1 Toren auf dem zehnten Tabellenplatz liegt, wird als echter Prüfstein eingeordnet. „Wir sind bei einer Top-Mannschaft aus der letzten Saison, wo man halt auch gleich mal wieder einen Gradmesser dann auch hat, wo wir uns trotzdem natürlich zeigen wollen und wo wir auch in Richtung Wiedergutmachung gehen wollen, in welcher Form auch immer. Wir wollen da trotzdem mutig aufspielen, wir wollen uns trotzdem zeigen und selbstbewusst auftreten. Wir haben da nichts zu verlieren, sondern fahren dahin, um ein richtig gutes Fußballspiel zu leisten“, erklärt Sascha Kloß die Ambitionen seiner Mannschaft.

Druck auf den Gastgebern nutzen

Gleichzeitig sieht der Frankfurter Trainer die Drucksituation eher aufseiten der Gastgeber. „Wir wolles es Freital so schwer wie möglich zu machen. Ich denke, dort ist auch ein bisschen Druck schon auf dem Kessel. Sie haben am ersten Spieltag auch nicht gepunktet,. Das heißt, sie wollen natürlich zu Hause vor dem eigenen Publikum sicherlich auch unbedingt punkten“, stellt Sascha Kloß fest.

Mit Blick auf die Rollenverteilung gibt er sich realistisch und kämpferisch zugleich: „Deswegen erwarte ich eigentlich ein spannendes Spiel mit wahrscheinlich Vorteilen für Freital natürlich, wir sind da in der Außenseiterrolle. Wir nehmen die aber auf jeden Fall an und werden alles reinhauen und natürlich versuchen, dort nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren. So ist die Herangehensweise von uns.“