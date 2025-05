1. FC Frankfurt siegt in Klosterfelde und ist wieder im Titelrennen

– Foto: Franziska Lindhorst

Im Auftaktspiel des 25. Spieltags der Brandenburgliga hat der 1. FC Frankfurt ein eindrucksvolles Zeichen im Aufstiegskampf gesetzt. Mit einem 2:0-Auswärtssieg beim Tabellenführer SG Union 1919 Klosterfelde verkürzten die Oderstädter den Rückstand und machen das Rennen um die Meisterschaft wieder spannend.

Vor eigenem Publikum erwischte der Spitzenreiter einen gebrauchten Tag. In der 25. Minute war es Kieran Czech, der die Gäste in Führung brachte. Klosterfelde suchte in der Folge den Ausgleich, biss sich jedoch an der Frankfurter Hintermannschaft die Zähne aus. Nach der Pause schlug Frankfurt erneut zu: Justin Winkel traf in der 53. Minute zum 2:0 und sorgte für eine kalte Dusche für den Tabellenführer.

Der Brandenburger SC Süd 05 reist mit Rückenwind an, nachdem Patrick Richter (27., 40., 90.), Uthman Mustapha (9., 43.) und Pedro Paulo Nonato Alves (50.) beim 6:1 in Zehdenick für einen klaren Sieg sorgten. Jan Heumer traf für die Gastgeber spät (78.). Lübben dagegen musste eine historische 0:10-Heimpleite gegen Werderaner FC Viktoria 1920 hinnehmen – mit vier Treffern von Lennart Buchholz (4., 13., 40., 47.). Auch das Hinspiel war spektakulär: Süd 05 siegte mit drei Treffern von Patrick Richter in der Schlussphase mit 4:2. ---

Nach dem Kantersieg in Lübben geht der Werderaner FC Viktoria mit viel Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen Schöneiche. Auch die Gäste kommen mit einem Erfolg: Aaron Marcel Weber traf beim 2:0 gegen Petershagen/Eggersdorf doppelt (54., 90.). Im Hinspiel hatte Lennart Buchholz in der 25. Minute für einen 1:0-Auswärtssieg der Viktoria gesorgt. ---

Beide Teams stehen im Tabellenkeller, beide haben zuletzt nicht gewonnen. Blankenfelde holte immerhin einen Punkt bei Fortuna Babelsberg (Tor durch David Nieland, 37.), Zehdenick kassierte eine 1:6-Pleite gegen Süd 05. Das Hinspiel war torreich: Timur Göktas (49.), Timo Rehfeldt (63.) und Christopher Evans (78.) drehten die Partie zugunsten Blankenfeldes nach 0:2-Rückstand. Diesmal steht für beide viel auf dem Spiel. --- Morgen, 15:00 Uhr SV Altlüdersdorf SVA Fortuna Babelsberg Fortuna Babg 15:00 PUSH Altlüdersdorf überzeugte zuletzt beim 5:2-Auswärtssieg in Frankfurt. Ceif Ben-Abdallah (11., 15.), Szymon Wierzchowski (33., 59.) und Fabien Tino Borchert (69.) waren die Torschützen. Fortuna Babelsberg holte zuletzt ein 1:1 gegen Blankenfelde, wobei Carlos Isaac Eugui Mora in der 34. Minute traf. Im Hinspiel siegte Altlüdersdorf mit 3:2, Ceif Ben-Abdallah traf damals ebenfalls – ein gutes Omen? ---

Morgen, 15:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg MSV 1919 Neuruppin Neuruppin 15:00 PUSH

Beide Mannschaften präsentierten sich zuletzt in starker Form. Oranienburg gewann mit 3:0 in Fürstenwalde, David Waclawczyk (9.) und Abdul-Hamid Saadaev (64., 85.) waren die Torschützen. Neuruppin verlor knapp gegen Klosterfelde. Das Hinspiel endete 1:1, Cashion Andrew London (51.) und Jascha Seiche (89.) trafen. Zwei Gelb-Rote Karten machten die Partie damals etwas hitzig. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSG Einheit Bernau TSG Bernau FSV Union Fürstenwalde FSV Union 15:00 live PUSH

Für beide Teams zählt jeder Punkt. Bernau verlor zuletzt mit 0:1 in Sachsenhausen, Lauritz Lange traf früh (7.). Fürstenwalde ging gegen Oranienburg leer aus und verlor zudem Erik Steinmetz nach Roter Karte (75.). Auch Tim Kretschmann sah Rot. Das Hinspiel endete 1:1 – Tom Gericke traf für Bernau (44.) nach dem Führungstor von Ingo Wunderlich (36.). ---