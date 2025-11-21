1. FC Frankfurt siegt gegen Union Fürstenwalde in letzter Sekunde

Beim heutigen Auftakt des 12. Spieltags der Brandenburgliga hat der 1. FC Frankfurt das Verfolgerduell gegen den FSV Union Fürstenwalde dramatisch für sich entschieden. Ein Tor in der Nachspielzeit lässt die Oderstädter in der Tabelle an den Gästen vorbeiziehen.

Der 1. FC Frankfurt hat im Flutlicht-Duell gegen den FSV Union Fürstenwalde einen Big Point im Rennen um die Spitzenplätze gelandet. In einer über weite Strecken ausgeglichenen und intensiven Partie sorgte erst die Nachspielzeit für die Entscheidung. Lange lieferten sich beide Mannschaften ein Spiel auf Augenhöhe. Als sich bereits alles auf ein torloses Remis einstellte, schlug Frankfurt in der allerletzten Aktion zu: In der 90.+4 Minute erzielte Lennox Liebner das 1:0 für den 1. FC Frankfurt. Mehr Tore fielen in dieser Partie nicht. ---

Der TuS 1896 Sachsenhausen hat am vergangenen Wochenende in Fürstenwalde gezeigt, wie viel Moral in der Mannschaft steckt, auch wenn es „nur“ zu einem 4:4 reichte. Nach den frühen Rückschlägen durch den Foulelfmeter von Dominic Schöps in der 13. Minute und den Treffer von Justin Komossa in der 20. Minute trafen Jan-Paul Platte in der 42. Minute sowie zuvor und danach die Fürstenwalder Torschützen – dennoch nahm der TuS am Ende einen Punkt mit. Mit 22:16 Toren und 18 Punkten bleibt die Mannschaft im oberen Tabellendrittel. Der SV Germania 90 Schöneiche dagegen steckt weiter im unteren Bereich der Tabelle und steht bei 22:24 Toren und 11 Punkten. Zuletzt setzte es ein 0:1 gegen die TSG Einheit Bernau – das entscheidende Tor fiel durch Tom Gericke in der 72. Minute. In Sachsenhausen wartet nun eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe, bei der Germania vor allem defensiv deutlich stabiler auftreten muss, um Zählbares mitzunehmen. ---

Morgen, 13:00 Uhr TSG Einheit Bernau TSG Bernau Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg

Die TSG Einheit Bernau hat sich mit dem 1:0-Auswärtssieg in Schöneiche etwas Luft verschafft und steht mit 17:17 Toren und 16 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Matchwinner war Tom Gericke, der in der 72. Minute den einzigen Treffer erzielte. Die Mannschaft will nun zuhause nachlegen und den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Der Oranienburger FC Eintracht 1901 war zuletzt im Landespokal im Einsatz und steht weiterhin bei 16:26 Toren und 10 Punkten. In Bernau geht es für den OFC darum, wieder in den Rhythmus zu finden und die Abstiegszone zu verlassen. ---

Für den SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf wird die Aufgabe nicht leicht. Mit 12:20 Toren und 7 Punkten steht das Team am Tabellenende und kassierte zuletzt ein spätes 2:3 gegen die TSG Einheit Bernau. Nico Klockzien brachte Petershagen in der 9. Minute in Führung, doch Hugo Bloch (48. Minute), Frederick Fiebig (60. Minute) und Artur Sajfutdinov in der 87. Minute drehten die Partie – trotz zwischenzeitlichem Ausgleich durch Moritz Wache in der 82. Minute. Nun kommt mit dem Brandenburger SC Süd 05 der Tabellenzweite, der beim 2:0 gegen SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen seine Klasse zeigte. Joel Maurice Fels erzielte in der 73. Minute das 1:0, Can Cinar erhöhte in der 90. Minute auf 2:0. Mit 22:13 Toren und 24 Punkten ist Süd der härteste Verfolger von Spitzenreiter MSV Neuruppin. In Petershagen geht es für die Mannschaft von Trainer Florian Braun darum, den Druck an der Spitze hochzuhalten. ---

Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen hat beim 0:2 in Brandenburg Lehrgeld gezahlt. Trotz engagierter Leistung musste sich der Aufsteiger geschlagen geben, nachdem Joel Maurice Fels in der 73. Minute und Can Cinar in der 90. Minute trafen. Mit 23:28 Toren und 19 Punkten steht Miersdorf aber auf einem starken fünften Platz. Der SV Altlüdersdorf bleibt nach dem 1:1 gegen den SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde im Tabellenkeller stecken. Alpha Njie brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, Alexander Eirich glich in der 42. Minute aus. Mit 14:24 Toren und 11 Punkten ist die Lage weiterhin angespannt. In Miersdorf braucht das Team eine konzentrierte Defensivleistung und Effizienz vor dem Tor, um zu überraschen. ---

Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde hat mit dem 1:1 in Altlüdersdorf in einem umkämpften Duell einen Punkt geholt. Alexander Eirich erzielte in der 42. Minute den wichtigen Ausgleich, nachdem Alpha Njie in der 32. Minute für Altlüdersdorf getroffen hatte. Mit 13:15 Toren und 16 Punkten rangiert Ahrensfelde im stabilen Mittelfeld. Ganz anders die Gefühlslage beim BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow: Die Mannschaft von kommt mit einem 6:1-Kantersieg am gestrigen Abend gegen den Ludwigsfelder FC in die Partie. David Nieland war dabei der Mann des Abends – er traf in der 11., 42., 45.+1, 63., 72. und 84. Minute, dazwischen unterlief Bertan Ulas Nevruz in der 25. Minute ein Eigentor zum zwischenzeitlichen 1:1. Mit 22:25 Toren und 14 Punkten hat Preußen den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt und reist nun mit breiter Brust nach Ahrensfelde. ---

Morgen, 13:00 Uhr Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde MSV 1919 Neuruppin Neuruppin

Der Ludwigsfelder FC steht nach der deutlichen 1:6-Niederlage in Blankenfelde vor einer Mammutaufgabe. Trotz 19:27 Toren und 17 Punkten ist das Team nach dem Debakel bei BSC Preußen gefordert, Stabilität zu finden. Einziger Lichtblick bleibt die grundsätzlich vorhandene Offensivkraft, die aber zuletzt kaum zur Geltung kam. Der Gegner ist kein Geringerer als Tabellenführer MSV 1919 Neuruppin. Die Ruppiner reisen mit 31:14 Toren und 31 Punkten an und haben jüngst ein hartes Spitzenspiel bei der BSG Stahl Brandenburg spät für sich entschieden. Nachdem Erik Sauer die Gastgeber in der 52. Minute in Führung gebracht hatte, glich Rafael Conrado Prudente in der 75. Minute aus, ehe Jannik Niklas Schröder in der 90.+2 Minute den 2:1-Siegtreffer erzielte. Neuruppin will in Ludwigsfelde seine beeindruckende Serie fortsetzen und die Konkurrenz weiter auf Distanz halten. ---

Morgen, 13:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl Werderaner FC Viktoria 1920 Werder

Die BSG Stahl Brandenburg musste im Spitzenspiel gegen Neuruppin eine bittere 1:2-Heimniederlage hinnehmen. Erik Sauer sorgte in der 52. Minute für großen Jubel, doch Rafael Conrado Prudente (75. Minute) und Jannik Niklas Schröder (90.+2 Minute) drehten die Partie spät. Mit 23:18 Toren und 19 Punkten bleibt Stahl aber im oberen Drittel und will nun gegen Werder wieder in die Erfolgsspur finden. Der Werderaner FC Viktoria kommt mit einem 2:5 gegen Frankfurt im Gepäck nach Brandenburg. Zwar trafen Alexander Möhl in der 18. Minute und Moritz Markowski in der 41. Minute, doch Lennox Liebner (6. Minute), Marcel Georgi (42. und 60. Minute) sowie Danny Mank (55. und 63. Minute) sorgten für die klare Niederlage. Mit 15:23 Toren und 13 Punkten ist Werder unter Zugzwang – in Brandenburg wartet aber eine schwierige Auswärtsaufgaben.