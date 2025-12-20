1. FC Frankfurt setzt ein Ausrufezeichen und holt den Oderbruchpokal

Der Oderbruchpokal hat auch in seiner 28. Auflage gehalten, wofür er seit Jahrzehnten steht: intensiven Hallenfußball, regionale Rivalität und einen langen Abend voller Wendungen. In der Sporthalle von Letschin entwickelte sich am heutigen Samstag ein Turnier, das von der ersten Minute an Spannung erzeugte und im Finale einen klaren Sieger fand. Der 1. FC Frankfurt bestätigte seine Favoritenrolle eindrucksvoll, doch der Weg zum Titel führte über enge Gruppenspiele, umkämpfte Halbfinals und eine Halle, die bis zum späten Abend pulsierte.

Der Turnierbeginn markierte den Start eines dicht getakteten Wettbewerbs. Gespielt wurde in zwei Vierergruppen, jede Partie über 15 Minuten. Der Modus verlangte sofortige Präsenz, da jeder Punkt über das Weiterkommen entschied. Nach der Gruppenphase folgten Halbfinals, Platzierungsspiele und das Finale – ein klassischer Hallenabend, kompakt, intensiv und ohne Pausen für Nachlässigkeiten.

Gruppe A: Frankfurt marschiert souverän

In der Gruppe A setzte der 1. FC Frankfurt früh ein Zeichen. Der Titelverteidiger gewann alle drei Gruppenspiele und schloss die Vorrunde mit neun Punkten und 11:2 Toren ab. Der Auftakt gegen den Gastgeber SV Grün-Weiß Letschin endete deutlich mit 5:0. Es folgte ein 3:0 gegen den FSV Union Fürstenwalde, ehe Frankfurt im letzten Gruppenspiel die SpG Lunow/Oderberg mit 3:2 bezwang. Die Frankfurter überzeugten durch Konsequenz, klare Abschlüsse und defensive Stabilität.

Hinter Frankfurt sicherte sich Union Fürstenwalde mit vier Punkten den zweiten Platz. Nach einem 1:1 gegen Lunow/Oderberg und der Niederlage gegen Frankfurt gelang ein wichtiger 4:3-Erfolg gegen Letschin. Grün-Weiß Letschin wurde Dritter mit drei Punkten, Lunow/Oderberg belegte mit einem Punkt Rang vier.

Gruppe B: Enge Entscheidungen und Torflut

Die Gruppe B bot ein offenes Rennen bis zum letzten Spiel. Der Angermünder FC und der SV Victoria Seelow beendeten die Vorrunde punktgleich mit jeweils sechs Zählern. Angermünde setzte sich dank des besseren direkten Vergleichs an die Spitze. Der Auftakt gegen Blau-Weiß Wriezen endete 4:3, später folgte eine überraschende 1:2-Niederlage gegen Jahn Bad Freienwalde. Das entscheidende Spiel gegen Seelow gewann Angermünde klar mit 5:1.

Victoria Seelow überzeugte mit einem 6:1 gegen Bad Freienwalde und einem 2:1 gegen Wriezen, musste sich aber Angermünde geschlagen geben. Wriezen und Bad Freienwalde kamen jeweils auf drei Punkte, verpassten jedoch den Einzug in die Vorschlussrunde.

Halbfinals: Kleine Details entscheiden

Im ersten Halbfinale traf Union Fürstenwalde auf den Angermünder FC. In einer intensiven Partie nutzte Union einen seiner wenigen klaren Momente und gewann mit 1:0. Das zweite Halbfinale zwischen Frankfurt und Seelow entwickelte sich zu einem umkämpften Duell. Nach regulärer Spielzeit fiel keine Entscheidung, erst im Neunmeterschießen setzte sich Frankfurt mit 3:1 durch und zog ins Finale ein.

Platzierungsspiele: Spannung bis in die Tiefe

Auch abseits des Finales blieb der Wettbewerb umkämpft. Im Spiel um Platz sieben gewann die SpG Lunow/Oderberg mit 3:1 gegen Jahn Bad Freienwalde. Das Spiel um Platz fünf zwischen Grün-Weiß Letschin und Blau-Weiß Wriezen ging ins Neunmeterschießen, das Wriezen mit 4:3 für sich entschied. Das kleine Finale um Platz drei entschied der Angermünder FC mit 4:3 gegen Victoria Seelow für sich.

Finale: Frankfurt krönt den Abend

Das Endspiel zwischen Union Fürstenwalde und dem 1. FC Frankfurt brachte die Entscheidung des Abends. Frankfurt ließ keinen Zweifel an seiner Überlegenheit und gewann das Finale deutlich mit 7:1. Mit Tempo, Präzision und klarer Struktur kontrollierte der Titelverteidiger das Geschehen und setzte einen Schlusspunkt, der die Kräfteverhältnisse des Turniers widerspiegelte.

Bilanz eines langen Hallenabends

Der Oderbruchpokal 2025 endete mit einem verdienten Sieger und vielen intensiven Spielen. Der 1. FC Frankfurt bestätigte seine Rolle als Maßstab des Turniers und verteidigte den Titel eindrucksvoll. Gleichzeitig zeigte der Abend, wie eng und emotional Hallenfußball im Oderbruch sein kann. Letschin wurde einmal mehr zur Bühne eines Wettbewerbs, der sportliche Qualität und regionale Identität verbindet – und der auch nach 28 Auflagen nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat.