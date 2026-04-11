1. FC Frankfurt rückt heran, während MSV Neuruppin nur remis spielt Brandenburgliga: Die Partien des 21. Spieltags im Überblick. von LS · Heute, 17:56 Uhr · 0 Leser

– Foto: Matthias Wunderlich

Der heutige 21. Spieltag der Brandenburgliga hat das Meisterschaftsrennen spürbar verschärft. Während der Tabellenführer an einer stabilen Defensive verzweifelte, nutzte der direkte Verfolger die Gunst der Stunde, um den Rückstand zu verkürzen. Auch auf den anderen Plätzen boten sich den Zuschauern emotionale Momente, die den Kampf um den Klassenerhalt und die vorderen Platzierungen weiter anheizten.

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In einer torlosen, aber dennoch intensiven Begegnung vor 110 Zuschauern musste der Spitzenreiter MSV 1919 Neuruppin beim SV Germania 90 Schöneiche Federn lassen. Trotz Bemühungen auf beiden Seiten blieb der Torerfolg aus. Schöneiche erkämpfte sich einen wertvollen Punkt und belegt nun mit 25 Punkten den achten Rang. Neuruppin bleibt mit 46 Punkten zwar Tabellenführer, sieht seinen Vorsprung jedoch schrumpfen.

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Vor 298 Zuschauern demonstrierte der Brandenburger SC Süd 05 seine Heimstärke und untermauerte seine Ambitionen auf das obere Tabellendrittel. Bereits früh stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg: Tim Dethloff erzielte in der 6. Minute die Führung zum 1:0. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, erhöhte Can Cinar auf 2:0. ---

Ein herber Rückschlag für den Aufsteiger BSG Stahl Brandenburg: Vor 140 Zuschauern unterlag die BSG Stahl Brandenburg bei der TSG Einheit Bernau. Das goldene Tor für die Hausherren erzielte Luis Hübner bereits in der 10. Minute. Die Brandenburger schwächten sich zudem, als Pavel Sachs in der 59. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. ---

In einer vor nur 20 Zuschauern ausgetragenen Partie sicherte sich der Oberliga-Absteiger Ludwigsfelder FC wichtige Punkte im Tabellenkeller. Lange Zeit blieb die Begegnung beim SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf offen, bis Romario Hartwig in der 72. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1 verwandelte. Joel Silva Mavangui da Silva besiegelte in der 85. Minute mit dem 0:2 den Auswärtssieg. ---

Der Oberliga-Absteiger aus Ahrensfelde zeigte vor 67 Zuschauern eine beeindruckende Reaktion auf einen frühen Rückstand. Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen ging durch Moses Chuks Njoku in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde schlug im zweiten Durchgang eiskalt zurück: Justin Berger glich in der 62. Minute aus, Fabio Findeisen drehte das Spiel in der 69. Minute zum 1:2. Erneut Justin Berger in der 72. Minute und Lion Troschke in der 83. Minute schraubten das Ergebnis auf 1:4 hoch. ---

Ein Offensivfeuerwerk erlebten die 49 Zuschauer in Blankenfelde-Mahlow. Der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow ließ dem Werderaner FC Viktoria 1920 keine Chance. Tim Tschechne eröffnete den Torreigen in der 20. Minute, Christopher Evans erhöhte in der 34. Minute auf 2:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) verwandelte Christopher Schulze einen Handelfmeter zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte erneut Tim Tschechne in der 83. Minute mit dem 4:0. ---

Ein souveräner Auswärtsauftritt bescherte dem FSV Union Fürstenwalde drei Punkte beim SV Altlüdersdorf. Vor 112 Zuschauern avancierte ein Spieler zum Matchwinner: Dennis Paul erzielte in der 8. Minute die Führung und legte in der 42. Minute mit dem 0:2 nach. ---