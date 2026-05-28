1. FC Frankfurt marschiert – doch Neuruppin gibt sich nicht geschlagen Brandenburgliga, 28. Spieltag: Zwei Punkte Abstand, acht Spiele, alles offen von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rene Hofrichter

Die Brandenburgliga steuert auf ein furioses Saisonfinale zu. Am Samstag, 30. Mai 2026, steht der 28. Spieltag auf dem Programm – und die Tabelle ist so eng wie lange nicht mehr. Der 1. FC Frankfurt führt mit 57 Punkten, MSV 1919 Neuruppin lauert mit 55 Punkten dicht dahinter. Zwei Punkte Rückstand, zwei Spieltage verbleibend – der Titelkampf ist noch längst nicht entschieden. Gleichzeitig liefern sich im Mittelfeld und am Tabellenende mehrere Mannschaften packende Duelle um die beste Ausgangsposition für die letzten Wochen der Saison.

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Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr TSG Einheit Bernau TSG Bernau Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd 15:00 live PUSH

Bernau, Achter mit 34 Punkten, empfängt den Tabellendritter BSC Süd 05 mit 47 Punkten. Die Ausgangslage ist klar: BSC Süd reist als klarer Favorit an. Im Hinspiel gewann Süd deutlich mit 3:1. Bernau hat die Qualität, dem Gast das Leben schwer zu machen, wie das Unentschieden in der Hinrunde gegen Oranienburg zeigt. Für BSC Süd ist es eine Pflichtaufgabe, die Punkte mitzunehmen und den dritten Platz zu verteidigen.

Petershagen auf Rang 15 mit 24 Punkten trifft auf Altlüdersdorf auf Rang 12 mit 29 Punkten. Im Hinspiel setzte sich Altlüdersdorf klar mit 3:0 durch. Heute empfängt Petershagen zuhause und braucht Zählbares, um die Lage in der Tabelle zu verbessern. Altlüdersdorf ist mit einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone ebenfalls unter Druck und wird alles tun, um die eigene Position zu stärken.

Miersdorf, Dreizehnter mit 29 Punkten, trifft auf den Tabellenletzten BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow mit ebenfalls 24 Punkten. Das Hinspiel war eine einseitige Angelegenheit: Preußen gewann damals 4:0 bei Miersdorf. Heute sind die Rollen vertauscht – Miersdorf hat Heimrecht und die Chance, die Partie in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Für Preußen, mit 17 Saisonniederlagen das verlustreichste Team der Liga, ist jeder Punkt ein kleiner Triumph.

Das mit Abstand brisanteste Spiel des Tages findet in Ahrensfelde statt. Neuruppin, Tabellenzweiter mit 55 Punkten, ist auf einen Sieg angewiesen – denn Frankfurt könnte mit einem eigenen Dreier auf vier Punkte davonziehen. Doch Ahrensfelde ist kein leichter Gegner: Als Vierter mit 44 Punkten ist der SV eine der beständigsten Mannschaften der Liga. Das Hinspiel gewann Ahrensfelde sogar mit 3:2 gegen Neuruppin – eine Niederlage, die den Titelaspiranten schmerzte. Neuruppin muss auswärts liefern, koste es was es wolle.

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde Werderaner FC Viktoria 1920 Werder 15:00 PUSH

Ludwigsfelde, Elfter mit 30 Punkten, empfängt den Tabellenvierzehnten Werder Viktoria mit 25 Punkten. Das Hinspiel gewann Werder mit 3:1 – ein Ergebnis, das Ludwigsfelde heute zuhause korrigieren möchte. Für Werder, mit 16 Saisonniederlagen und einem Torverhältnis von -27 das schwächste Angriffsteam der Liga, ist jeder Punkt ein kleiner Schritt nach vorne.

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl FSV Union Fürstenwalde FSV Union 15:00 PUSH

Stahl Brandenburg, Fünfter mit 43 Punkten, empfängt FSV Union Fürstenwalde, Siebter mit 39 Punkten – ein Duell zweier ambitionierter Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Im Hinspiel setzte sich Stahl mit 3:1 durch. Beide Teams sind in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen und werden heute versuchen, die eigene Ausgangsposition für den letzten Spieltag zu verbessern. Ein Duell auf Augenhöhe, das in beide Richtungen kippen kann.

Der Tabellenführer. Zuhause. Gegen den Zehnten. Frankfurt, mit 19 Saisonsiegen, einem Torverhältnis von +44 und 57 Punkten die dominante Kraft dieser Saison, empfängt TuS 1896 Sachsenhausen mit 31 Punkten. Das Hinspiel gewann Frankfurt deutlich mit 5:3. Heute dürfte die Marschroute für Frankfurt klar sein: Siegen und den Druck auf Neuruppin erhöhen. Sachsenhausen muss beweisen, dass es mehr als eine Statistik in diesem Titelrennen ist.