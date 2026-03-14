1. FC Frankfurt klettert auf Rang zwei – Schöneiches später Triumph Die Brandenburgliga schließt den 18. Spieltag mit Überraschungen ab. von LS · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Diemo Nimptsch

Mit der heutigen Fortsetzung und dem Abschluss vom 18. Spieltag in der Brandenburgliga haben sich die Machtverhältnisse hinter der Tabellenspitze verschoben. Während der Kampf um die Verfolgerplätze an Intensität gewinnt, sorgten dramatische Wendungen in der Nachspielzeit und deutliche Heimsiege für Bewegung im gesamten Tableau.

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Die Gäste aus Brandenburg erwischten den besseren Start in die zweite Hälfte, als Tim Dethloff in der 48. Minute den Führungstreffer zum 0:1 erzielte. Die Partie nahm eine entscheidende Wendung, als Tizian Lück vom Brandenburger SC Süd 05 in der 54. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Der Tabellenführer nutzte die Unruhe in der gegnerischen Defensive sofort aus: Marco Antonio Paranhos da Silva Junior markierte in der 56. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Anton Bryzhchuk nur 60 Sekunden später in der 57. Minute das Spiel zum 2:1 drehte. Nur zwei Minuten nach seinem Tor schwächte sich Neuruppin jedoch, als Marco Antonio Paranhos da Silva Junior in der 59. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Trotz der nun herrschenden personellen Gleichzahl behielten die Hausherren die Kontrolle und durch ein Eigentor von Leon Schrobsdorff in der 70. Minute fiel mit dem 3:1 für die endgültige Entscheidung.

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Der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow feierte gegen den SV Altlüdersdorf einen Heimsieg, der maßgeblich von einer herausragenden Einzelleistung geprägt war. David Nieland eröffnete den Torreigen in der 14. Minute mit dem 1:0. Zwar gelang den Gästen durch Marcel Horchert in der 19. Minute der schnelle Ausgleich zum 1:1, doch Blankenfelde-Mahlow ließ sich nicht beirren. Erneut war es David Nieland, der in der 37. Minute per Foulelfmeter die 2:1-Führung wiederherstellte. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gastgeber das Geschehen. Christopher Evans erhöhte in der 50. Minute auf 3:1, gefolgt vom Treffer zum 4:1 durch Marvin Westenberger in der 57. Minute. Den Schlusspunkt seiner beeindruckenden Leistung setzte David Nieland in der 62. Minute mit seinem dritten Tor zum 5:1. In der Schlussphase gelang dem SV Altlüdersdorf durch Kelvin Adomah in der 85. Minute lediglich noch der Treffer zum 5:2-Endstand. ---

404 Zuschauer sahen eine intensive Punkteteilung. Der Aufsteiger BSG Stahl Brandenburg geriet früh in Rückstand, als Lucas Nico Gurklys in der 16. Minute für den SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde zum 0:1 traf. Die Brandenburger antworteten jedoch prompt: In der 22. Minute erzielte Jean-Pierre Dellerue den Ausgleich zum 1:1. Trotz Bemühungen auf beiden Seiten blieb es bei diesem Resultat. Die BSG Stahl Brandenburg rutscht damit auf den dritten Tabellenplatz ab, während der Oberliga-Absteiger aus Ahrensfelde den neunten Rang belegt. ---

An der Oder demonstrierte der Gastgeber vor 190 Zuschauern seine Ambitionen auf die vorderen Plätze. Der 1. FC Frankfurt eröffnete den Torreigen in der 18. Minute durch Kieran Czech. Der Aufsteiger SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen hielt zunächst dagegen und kam in der 39. Minute durch Ayyubbek Kulbekov zum 1:1-Ausgleich. Die zweite Hälfte gehörte jedoch klar den Frankfurtern. In der 51. Minute brachte Kieran Czech sein Team mit seinem zweiten Tor erneut in Front. In der Schlussphase sorgte Lennox Liebner mit einem Doppelschlag in der 70. Minute und der 87. Minute für den deutlichen 4:1-Endstand. Durch diesen Sieg klettert Frankfurt mit 32 Punkten auf den zweiten Tabellenplatz. ---

In einer torreichen Partie vor 102 Zuschauern setzte sich der Favorit letztlich durch. Der TuS 1896 Sachsenhausen ging bereits in der 5. Minute durch Jan-Paul Platte mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause gelang dem SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf jedoch der Ausgleich durch Flavio Rodrigo Magalhaes Carvalho in der 43. Minute. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Sachsenhausen den Druck: Dennis Wulff traf in der 59. Minute zum 2:1, und in der 74. Minute baute Jan-Paul Platte mit seinem zweiten Treffer die Führung auf 3:1 aus. Petershagen gab nicht auf und verkürzte in der 80. Minute durch Moritz Wache auf 3:2. Erst in der 90. Minute machte Maurice Ulm mit dem 4:2 den Deckel auf die Partie. ---

Im Duell der Tabellennachbarn sahen 181 Zuschauer ein Unentschieden. Die Gäste der TSG Einheit Bernau erwischten den besseren Start und gingen in der 18. Minute durch Lucas Steinert mit 0:1 in Führung. Der FSV Union Fürstenwalde zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich. Dieser gelang in der 29. Minute, als Yvan Ghilslain Ngoyou zum 1:1 traf. Da in der restlichen Spielzeit keine weiteren Treffer fielen, festigt Fürstenwalde mit 25 Punkten den fünften Tabellenplatz, während Bernau mit 23 Zählern auf Rang sechs folgt. --- Heute, 15:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 Werder Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg 1 3 Vor 58 Zuschauern in Werder avancierte ein Akteur zum Schreckgespenst der Hausherren. Der Oranienburger FC Eintracht 1901 ging in der 28. Minute durch einen von Kwasi Boateng verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Der Werderaner FC Viktoria 1920 schlug jedoch noch vor der Pause zurück: Anton Richard Muschter markierte in der 40. Minute den Ausgleich zum 1:1. In der 75. Minute erzielte erneut Kwasi Boateng das 1:2, bevor derselbe Spieler nur zwei Minuten später, in der 77. Minute, mit dem 1:3 seinen Dreierpack perfekt machte. ---