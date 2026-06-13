1. FC Frankfurt ist Meister und steigt in die Oberliga auf

– Foto: Jan Ahlschläger

Der heutige 30. und letzte Spieltag der Brandenburgliga lieferte ein hochemotionales Finale einer denkwürdigen Saison. Im packenden Fernkampf um den Titel sicherte sich der 1. FC Frankfurt den Meistertitel und damit den Aufstieg in die NOFV-Oberliga. Am anderen Ende des Tableaus stand der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf aufgrund seines angekündigten freiwilligen Rückzugs bereits vorab als einziger Absteiger fest, sodass weitere sportliche Absteiger ausblieben.

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182 Zuschauer sahen beim Spiel des SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde gegen den FSV Union Fürstenwalde ein torreiches Spektakel. Die Torfolge begann in der 11. Minute mit einem Eigentor von Christian Mlynarczyk zum 1:0 für die Gastgeber. In der 33. Minute glichen die Gäste durch das Tor von Niklas Kosch zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Blenard Colaki Ahrensfelde in der 66. Minute mit dem 2:1 wieder in Führung. Fürstenwalde hielt dagegen und kam in der 83. Minute durch Dennis Paul zum 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase schlug Lion Troschke doppelt zu: Er erzielte in der 90. Minute das 3:2 und setzte in der Nachspielzeit in der 93. Minute (90.+3) mit dem 4:2 den Schlusspunkt.

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In dieser hochdramatischen Begegnung ging es für die Gäste um alles. Die BSG Stahl Brandenburg verlangte dem Favoriten alles ab und hielt bis kurz vor dem Abpfiff leidenschaftlich die Null. In der 90. Minute fiel schließlich das erlösende Tor zum 0:1-Endstand für den 1. FC Frankfurt durch Tom Jahnke. Durch diesen späten Auswärtssieg krönt sich der 1. FC Frankfurt mit 64 Punkten zum Meister der Brandenburgliga und schafft den Aufstieg in die NOFV-Oberliga.

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Ein packendes Offensivspektakel erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen dem Ludwigsfelder FC und dem TuS 1896 Sachsenhausen. Die Torfolge eröffneten die Hausherren sehr dynamisch: Kaloyan Atanasov traf in der 9. Minute zum 1:0, Romario Hartwig erhöhte in der 24. Minute auf 2:0 und Yasin Dag baute den Vorsprung in der 50. Minute auf 3:0 aus. Sachsenhausen zeigte jedoch eine beeindruckende Moral und blies zur Aufholjagd. Jan-Paul Platte verkürzte in der 56. Minute per Foulelfmeter auf 3:1. Trotz einer Roten Karte gegen Justin Komossa in der 69. Minute ließen sich die Gäste in Unterzahl nicht beirren. Erneut Jan-Paul Platte erzielte in der 75. Minute den Anschlusstreffer zum 3:2. In der Nachspielzeit belohnten sich die Gäste für ihren Aufwand, als Seyd Morteza Sadat in der 91. Minute den Ausgleich zum 3:3-Endstand markierte. ---

Die Zuschauer sahen ein wechselhaftes Remis zwischen dem Aufsteiger SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen und dem Werderaner FC Viktoria 1920. Miersdorf/Zeuthen erwischte einen Traumstart, als Moses Chuks Njoku bereits in der 3. Minute das Tor zum 1:0 erzielte. Noch vor der Pause baute Ayyubbek Kulbekov die Führung in der 42. Minute auf 2:0 aus. Im zweiten Durchgang zeigten die Gäste großen Kampfgeist und kamen spät zurück: Alexander Möhl verkürzte in der 82. Minute auf 2:1, ehe Lennart Buchholz in der 87. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 2:2-Endstand verwandelte. ---

Der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf verabschiedete sich erhobenen Hauptes aus der Liga und forderte dem Tabellenzweiten alles ab. Die Torfolge begann kurz vor dem Pausenpfiff, als Raif Yaman in der 44. Minute die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte. Im zweiten Durchgang schlug der MSV 1919 Neuruppin jedoch zurück. Kostiantyn Hramatik glich in der 52. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus. In einer dramatischen Nachspielzeit war es erneut Kostiantyn Hramatik, der in der 98. Minute (90.+8) den Treffer zum 1:2-Endstand für Neuruppin erzielte. Trotz dieses Sieges verpasst Neuruppin aufgrund der schlechteren Tordifferenz punktgleich mit 64 Zählern die Meisterschaft und wird Vizemeister. ---

In einer engen Partie musste sich die TSG Einheit Bernau dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow geschlagen geben. Das einzige Tor des Tages fiel in der ersten Halbzeit, als Jonas Marcellus Ziegler in der 23. Minute den Treffer zum 0:1-Endstand für die Gäste markierte. ---

Der Oranienburger FC Eintracht 1901 musste im Heimspiel gegen den SV Altlüdersdorf eine bittere Niederlage hinnehmen. Ceif Ben-Abdallah brachte Altlüdersdorf in der 28. Minute mit 0:1 in Führung. Hafez El-Ali machte in der 90. Minute mit dem Tor zum 0:2 den Deckel auf die Partie. ---

Zum Saisonabschluss feierte der SV Germania 90 Schöneiche einen glanzvollen Heimsieg gegen den Brandenburger SC Süd 05. Die Torfolge wurde zu einer beeindrucknden Gala eines einzigen Akteurs: Deniz Citlak erzielte in der 20. Minute die Führung zum 1:0, erhöhte kurz nach der Pause in der 49. Minute auf 2:0 und machte in der 71. Minute mit seinem dritten Treffer zum 3:0-Endstand den Hattrick perfekt.

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