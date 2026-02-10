1. FC Frankfurt II: „Wir waren von Anfang an hungrig auf Tore“

– Foto: Rene Hofrichter/Verein

Aufsteiger, Supercup-Sieger, Tabellenzweiter: Der 1. FC Frankfurt II hat eine bemerkenswerte Hinrunde in der Landesklasse Ost gespielt. Trainer Matthias Kreutzer äußert sich im FuPa-Teamcheck über einen „enormen“ Saisonstart, offensive Gier, kleine Defizite in Heimspielen und klare Ziele für eine anspruchsvolle Rückrunde.

Stolz auf Platz zwei nach der Hinrunde „Mit dem Verlauf der Hinrunde bin ich mehr als zufrieden“, sagt Matthias Kreutzer ohne Umschweife. Der Trainer des 1. FC Frankfurt II betont, dass seine Mannschaft „den Schwung des Aufstiegs und Supercup-Gewinns mitgenommen“ habe. Als Aufsteiger nach 15 Spieltagen mit 36 Punkten auf Rang zwei zu stehen, sei „bemerkenswert und macht mich stolz“.

20 Gegentore: Trainer relativiert die Defensive Trotz 20 Gegentreffern sieht Kreutzer keinen akuten Alarm in der Defensive. „Das Defensivverhalten sehe ich weniger kritisch bei 20 Gegentreffern“, erklärt er und liefert eine klare Einordnung: „Da 6 Gegentreffer in 2 Spielen auf mein Konto als Torwart in diesen beiden Spielen gehen.“ Für ihn relativiert das die Statistik deutlich.

Offensive als Markenzeichen: immer auf Tore aus 52 erzielte Treffer unterstreichen die offensive Qualität der Frankfurter Reserve. Für Kreutzer ist die Erklärung klar und schlicht: „Wir waren von Anfang an hungrig auf Tore, unabhängig vom Spielstand.“ Diese Haltung habe sich durch die gesamte Hinrunde gezogen und sei ein wesentlicher Faktor für die starke Punkteausbeute gewesen.

Saisonstart und Derbys als Schlüssel

Für den aktuellen Tabellenplatz waren aus Sicht des Trainers vor allem die ersten Wochen entscheidend. „Der Saisonstart war enorm wichtig, wir sind sehr gut gestartet“, sagt Kreutzer. Zudem hebt er hervor: „Und wir haben in den Derbys gut performt.“ Diese Kombination habe früh Selbstvertrauen geschaffen und die Basis für die Hinrunde gelegt.

Warum Schulzendorf vorne steht

Sechs Punkte Rückstand trennen Frankfurt II vom Spitzenreiter SG Schulzendorf. Kreutzer findet dafür klare Worte: „Der Tabellenführer SG Schulzendorf hat eine brutale Qualität in seinen Reihen und steht zurecht oben.“ Gleichzeitig blickt er selbstkritisch auf die eigene Bilanz: „Wir haben in den Heimspielen das eine oder andere Mal zu viel unentschieden gespielt.“

Wintervorbereitung unter schwierigen Bedingungen

Die Vorbereitung auf die Rückrunde läuft seit dem 20.01. – jedoch nicht ohne Hindernisse. „Natürlich geht es uns nicht anders als anderen Vereinen mit den momentanen Witterungsverhältnissen“, sagt Kreutzer. Teilweise war sogar „unser Kunstrasen gesperrt“ gewesen. Dennoch betont er: „Wir haben das Beste aus dieser Situation gemacht.“

Testspiele: Hauptsache Fußball spielen

Auch in der Testspielplanung gab es Rückschläge. „Die ersten geplanten Testspiele mussten abgesagt werden“, berichtet Kreutzer. Fest steht bislang ein Test am 14.2. in Slubice gegen Polonia II. Weitere Spiele seien geplant. Sein Fokus ist dabei eindeutig: „Für mich ist es wichtig, dass die Jungs einfach Fußball spielen können.“

Rückrunde mit Derby-Serie und klarem Anspruch

Für die zweite Saisonhälfte formuliert Kreutzer keine Tabellenrechnungen, sondern klare Prioritäten. „Wir wollen gut in die Rückrunde starten, das ist für mich wichtig.“ Das Auftaktprogramm beschreibt er als anspruchsvoll: Derby gegen Guben Nord, dann der MSV Zossen mit neuem Trainer, anschließend "die Derbys gegen Briesen, Markendorf und Dynamo Eisenhüttenstadt". Für Kreutzer steht fest: „Aber für solche Spiele ist man Fußballer geworden.“ Die Mannschaft freue sich „auf diese Aufgaben und den Rest der Rückrunde“ und wolle „weiter fleißig Punkte sammeln“.

Kader: drei Neuzugänge, keine Abgänge

Personell bleibt der 1. FC Frankfurt II stabil. „Wir haben keine Abgänge zu vermelden“, sagt Kreutzer. Dafür kamen drei neue Spieler hinzu. „Mit Angelo Müller bekommen wir einen erfahrenen Spieler, der den größten Teil der Mannschaft aus der Vergangenheit kennt und sich sofort integriert hat.“ Zudem sieht der Trainer großes Potenzial in Bjarne Balster, einem „jungen hoffnungsvollen Talent“, dem er „eine Menge zutraut“. Komplettiert wird das Trio durch Harold Kamdoum, einen „flexiblen Allrounder“, der „mehr Alternativen in der Rückrunde“ bietet.

Schlüssel für die Rückrunde: Spaß und Einheit

Am Ende bringt Kreutzer seine Philosophie auf einen einfachen Nenner: „Wir müssen einfach den Spaß am Fußball beibehalten und weiter als Einheit auftreten.“ Genau das habe sein Team in der Hinrunde ausgezeichnet. Kombiniert mit einem klaren Ziel – „natürlich fleißig Punkte sammeln“ – soll dieser Ansatz auch in der Rückrunde tragen.