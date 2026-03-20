1. FC Frankfurt II triumphiert gegen Markendorf In der Landesklasse Ost hat der 19. Spieltag begonnen. von LS · Heute, 21:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kenny Fuhrmann

Zum heutigen Auftakt des 19. Spieltags in der Landesklasse Ost untermauerte die Reserve des 1. FC Frankfurt ihre Ambitionen an der Tabellenspitze. In einer emotional geführten Begegnung setzten sich die Hausherren knapp gegen den SV Blau-Weiss Markendorf durch und festigten damit ihre Rolle als direkter Verfolger des Spitzenreiters.

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Es war ein Duell, das von der ersten Minute an die Leidenschaft dieser Liga widerspiegelte. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug der Gast jedoch eiskalt zu: Bartosz Donigiewicz brachte den SV Blau-Weiss Markendorf in der 43. Minute mit 0:1 in Führung. Doch die Antwort der Frankfurter ließ nach dem Seitenwechsel nicht lange auf sich warten. Unmittelbar nach Wiederanpfiff, in der 46. Minute, erzielte Angelo Marcel Müller den Ausgleich zum 1:1 und brachte die Hoffnung zurück an die Oder. In einer spannenden Schlussphase behielten die Gastgeber schließlich das glücklichere Ende für sich. Niclas Weddemar markierte in der 84. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand.

Bereits am Samstagvormittag geht es für den Teltower FV darum, seinen dritten Tabellenplatz zu festigen. Mit 37 Punkten hat man eine solide Ausgangslage, muss sich aber gegen die Schöneicher Reserve beweisen, die mit 24 Punkten auf Rang zehn im gesicherten Mittelfeld steht. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Teltow mit 2:1 gewann. Für Schöneiche bietet sich vor heimischer Kulisse die Chance zur Revanche.

Der souveräne Spitzenreiter aus Schulzendorf gastiert beim Tabellenzwölften. Mit 51 Punkten und einer Bilanz von 17 Siegen aus 18 Spielen scheint die Meisterschaft für Schulzendorf nur noch Formsache zu sein. Briesen benötigt mit 19 Punkten jedoch jeden Zähler, um sich weiter von der Abstiegszone zu distanzieren. Im Hinspiel ließ Schulzendorf beim 4:0-Erfolg keine Zweifel an der eigenen Stärke aufkommen.

Morgen, 15:00 Uhr MSV Zossen 07 MSV Zossen Breesener SV Guben Nord Guben Nord 15:00 PUSH

Für Zossen spitzt sich die Lage im Tabellenkeller dramatisch zu. Mit nur 9 Punkten auf dem 14. Platz ist der Klassenerhalt in weiter Ferne. Guben Nord hingegen belegt mit 30 Punkten einen starken vierten Rang und geht als klarer Favorit in die Partie. Dass die Trauben für Zossen hoch hängen, zeigt das deutliche 4:0 der Gubener aus dem Hinspiel. Die Gastgeber müssen über sich hinauswachsen, um gegen die Offensivkraft des BSV zu bestehen.

Die Eintracht aus Königs Wusterhausen steht mit dem Rücken zur Wand. Nur 7 Punkte bedeuten den vorletzten Tabellenplatz und eine höchst prekäre Situation. Zu Gast ist Dahlewitz, das mit 28 Punkten auf Rang sieben steht und im Hinspiel beim 6:1-Sieg kurzen Prozess mit der Eintracht machte. Für KW ist dieses Heimspiel eine der letzten Gelegenheiten, mit Leidenschaft den Anschluss an das rettende Ufer wiederherzustellen.

Morgen, 15:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf FSV Admira 2016 FSV Admira 15:00 PUSH

In Wünsdorf trifft der Tabellensechste auf den Dreizehnten. Wünsdorf steht mit 28 Punkten solide da, während die Admira mit 12 Punkten nur knapp über dem Strich rangiert. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 4:1 für den MTV. Die Gäste aus Mittenwalde müssen defensiv deutlich stabiler stehen als in der ersten Begegnung, um im Kampf gegen den Abstieg nicht weiter an Boden zu verlieren.

Großbeeren empfängt als Tabellelfter die Reserve aus Fürstenwalde. Die Hausherren haben mit 20 Punkten und einem Spiel weniger noch alle Trümpfe für den Klassenerhalt in der Hand. Das Hinspiel war ein torreiches Festival, das Fürstenwalde II mit 7:4 gewann. Die Union-Reserve steht mit 30 Punkten auf Platz fünf und wird versuchen, ihre spielerische Überlegenheit erneut auszuspielen.