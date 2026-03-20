 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

1. FC Frankfurt II triumphiert gegen Markendorf

In der Landesklasse Ost hat der 19. Spieltag begonnen.

von LS · Heute, 21:28 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kenny Fuhrmann

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FSV Union II
FSV Dynamo
FV Blau-Weiß
Guben Nord

Zum heutigen Auftakt des 19. Spieltags in der Landesklasse Ost untermauerte die Reserve des 1. FC Frankfurt ihre Ambitionen an der Tabellenspitze. In einer emotional geführten Begegnung setzten sich die Hausherren knapp gegen den SV Blau-Weiss Markendorf durch und festigten damit ihre Rolle als direkter Verfolger des Spitzenreiters.

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Heute, 19:00 Uhr
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf. II
SV Blau-Weiss Markendorf
SV Blau-Weiss MarkendorfMarkendorf
2
1
Abpfiff

Es war ein Duell, das von der ersten Minute an die Leidenschaft dieser Liga widerspiegelte. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug der Gast jedoch eiskalt zu: Bartosz Donigiewicz brachte den SV Blau-Weiss Markendorf in der 43. Minute mit 0:1 in Führung. Doch die Antwort der Frankfurter ließ nach dem Seitenwechsel nicht lange auf sich warten. Unmittelbar nach Wiederanpfiff, in der 46. Minute, erzielte Angelo Marcel Müller den Ausgleich zum 1:1 und brachte die Hoffnung zurück an die Oder. In einer spannenden Schlussphase behielten die Gastgeber schließlich das glücklichere Ende für sich. Niclas Weddemar markierte in der 84. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand.

Morgen, 11:30 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne. II
Teltower FV 1913
Teltower FV 1913Teltower FV
11:30

Bereits am Samstagvormittag geht es für den Teltower FV darum, seinen dritten Tabellenplatz zu festigen. Mit 37 Punkten hat man eine solide Ausgangslage, muss sich aber gegen die Schöneicher Reserve beweisen, die mit 24 Punkten auf Rang zehn im gesicherten Mittelfeld steht. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Teltow mit 2:1 gewann. Für Schöneiche bietet sich vor heimischer Kulisse die Chance zur Revanche.

Morgen, 15:00 Uhr
FV Blau-Weiß 90 Briesen
FV Blau-Weiß 90 BriesenFV Blau-Weiß
SG Schulzendorf 1931
SG Schulzendorf 1931Schulzendorf
15:00live

Der souveräne Spitzenreiter aus Schulzendorf gastiert beim Tabellenzwölften. Mit 51 Punkten und einer Bilanz von 17 Siegen aus 18 Spielen scheint die Meisterschaft für Schulzendorf nur noch Formsache zu sein. Briesen benötigt mit 19 Punkten jedoch jeden Zähler, um sich weiter von der Abstiegszone zu distanzieren. Im Hinspiel ließ Schulzendorf beim 4:0-Erfolg keine Zweifel an der eigenen Stärke aufkommen.

Morgen, 15:00 Uhr
MSV Zossen 07
MSV Zossen 07MSV Zossen
Breesener SV Guben Nord
Breesener SV Guben NordGuben Nord
15:00

Für Zossen spitzt sich die Lage im Tabellenkeller dramatisch zu. Mit nur 9 Punkten auf dem 14. Platz ist der Klassenerhalt in weiter Ferne. Guben Nord hingegen belegt mit 30 Punkten einen starken vierten Rang und geht als klarer Favorit in die Partie. Dass die Trauben für Zossen hoch hängen, zeigt das deutliche 4:0 der Gubener aus dem Hinspiel. Die Gastgeber müssen über sich hinauswachsen, um gegen die Offensivkraft des BSV zu bestehen.

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
FSV Eintracht 1910 Königs WusterhausenFSV 1910 KW
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz
15:00

Die Eintracht aus Königs Wusterhausen steht mit dem Rücken zur Wand. Nur 7 Punkte bedeuten den vorletzten Tabellenplatz und eine höchst prekäre Situation. Zu Gast ist Dahlewitz, das mit 28 Punkten auf Rang sieben steht und im Hinspiel beim 6:1-Sieg kurzen Prozess mit der Eintracht machte. Für KW ist dieses Heimspiel eine der letzten Gelegenheiten, mit Leidenschaft den Anschluss an das rettende Ufer wiederherzustellen.

Morgen, 15:00 Uhr
MTV Wünsdorf 1910
MTV Wünsdorf 1910Wünsdorf
FSV Admira 2016
FSV Admira 2016FSV Admira
15:00

In Wünsdorf trifft der Tabellensechste auf den Dreizehnten. Wünsdorf steht mit 28 Punkten solide da, während die Admira mit 12 Punkten nur knapp über dem Strich rangiert. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 4:1 für den MTV. Die Gäste aus Mittenwalde müssen defensiv deutlich stabiler stehen als in der ersten Begegnung, um im Kampf gegen den Abstieg nicht weiter an Boden zu verlieren.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Großbeeren
SV Grün-Weiß GroßbeerenGroßbeeren
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union II
15:00

Großbeeren empfängt als Tabellelfter die Reserve aus Fürstenwalde. Die Hausherren haben mit 20 Punkten und einem Spiel weniger noch alle Trümpfe für den Klassenerhalt in der Hand. Das Hinspiel war ein torreiches Festival, das Fürstenwalde II mit 7:4 gewann. Die Union-Reserve steht mit 30 Punkten auf Platz fünf und wird versuchen, ihre spielerische Überlegenheit erneut auszuspielen.

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
FSV Dynamo EisenhüttenstadtFSV Dynamo
SV Grün-Weiß Union Bestensee
SV Grün-Weiß Union BestenseeSV Bestensee
15:00

Das abgeschlagene Schlusslicht aus Eisenhüttenstadt braucht ein sportliches Wunder. Mit lediglich 4 Punkten und bereits 16 Niederlagen ist die Lage fast aussichtslos. Zu Gast ist Bestensee, das mit 28 Punkten auf Rang acht eine ordentliche Saison spielt. Das Hinspiel verlor Dynamo mit 1:3. Für die Gastgeber geht es in dieser Partie vor allem darum, mit unbändigem Willen den Stolz des Vereins zu verteidigen.

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