1. FC Frankfurt II stürmt an die Spitze, Wünsdorf und Dahlewitz folgen

Der 2. Spieltag der Landesklasse Ost bot den Zuschauern erneut Spektakel. Aufsteiger 1. FC Frankfurt II marschiert mit einem Kantersieg an die Tabellenspitze, während Wünsdorf und Dahlewitz ebenfalls mit voller Punkteausbeute glänzen. Spannende Duelle und viele Tore sorgten für einen hoch emotionalen Fußballtag.

Die Partie in Fürstenwalde entwickelte sich zu einem Kampfspiel. Luis Goldschmidt traf in der 28. Minute zur Führung, ehe Christian Mlynarczyk in der 42. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch Markendorf bewies Moral: Ole Achtenberg verkürzte in der 61. Minute und in der Nachspielzeit gelang Derenik Mayilyan in der 90.+3 Minute der umjubelte Ausgleich. Beide Teams nehmen einen Punkt mit, wobei Markendorf spät erlöst wurde.

Der Aufsteiger aus Frankfurt begeistert weiter. Leon Bialek brachte die Hausherren bereits in der 4. Minute in Führung, doch Justin Schulz glich nur eine Minute später für Zossen aus. Danach spielte nur noch Frankfurt: Erneut Leon Bialek in der 31. Minute, Tobias Fiebig in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2), Moein Nuri Mohammed Zremig in der 66. Minute und Rick Drews in der 69. Minute bauten die Führung aus. Niclas Weddemar verwandelte in der 79. Minute einen Foulelfmeter zum 6:1, ehe Tobias Fiebig in der 83. Minute den Endstand von 7:1 markierte. ---

Briesen zeigte eine starke Heimleistung und ließ Bestensee kaum ins Spiel kommen. Jonas Noske eröffnete in der 9. Minute den Torreigen, Justin Winkel legte in der 21. Minute nach. Nach der Pause erhöhte erneut Jonas Noske in der 52. Minute auf 3:0. Thomas Zupp traf in der 63. Minute sogar zum 4:0, ehe Paul Niesler mit einem Foulelfmeter in der 65. Minute den Ehrentreffer für Bestensee erzielte. ---

Admira startete furios: Bereits in der 4. Minute brachte Daniel Kemnitz sein Team in Führung. Danach entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel, in dem die Hausherren lange auf den erlösenden zweiten Treffer warten mussten. In der 86. Minute war es erneut Daniel Kemnitz, der mit seinem Tor alles klar machte. Für Dynamo bleibt auch im zweiten Spiel nichts Zählbares. ---

Dahlewitz musste zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, als Lucas Peyler in der 10. Minute für die Gäste traf. Fabian Goldhahn erhöhte nur vier Minuten später auf 2:0. Doch Dahlewitz drehte die Partie mit starker Moral: Giulian Strauß verkürzte in der 32. Minute, Rene Blume glich in der 45. Minute aus. Nach dem Wechsel sorgte Marcel Blume in der 58. Minute für die Führung, ehe Malte Kriegsmann in der 76. Minute den Endstand herstellte. Großbeeren schwächte sich durch Platzverweise von Lukas Gura (68.) und Dominik Schettler (81.) zusätzlich. ---

Der Vizemeister der Vorsaison erlebte gegen starke Wünsdorfer einen gebrauchten Tag. Vallery Tanyi Enaka brachte die Gäste in der 14. und 15. Minute mit einem Doppelschlag in Front. Kurz vor der Pause gelang Sertan Ugur in der 44. Minute der Anschluss. Doch nach der Pause legte Wünsdorf nach: Maximilian Hofmann traf in der 62. Minute per Foulelfmeter, Florian Miegel machte in der 80. Minute alles klar. ---

Ein wildes Spiel mit acht Toren sahen die Zuschauer in Königs Wusterhausen. Denis Teterea brachte Schöneiche in der 18. Minute in Führung, Nico Crusius erhöhte in der 23. Minute. Ralph Zimmermann verkürzte in der 26. Minute, doch Luke Kotoll traf in der 38. Minute zum 3:1 für die Gäste. Nach der Pause verkürzte Ole Schadly in der 58. Minute, ehe Kotoll in der 62. Minute erneut traf. Theo Kayser brachte die Gastgeber in der 83. Minute wieder heran, doch in der Nachspielzeit machte Nico Crusius mit seinem Tor in der 90.+5 Minute den Deckel drauf. ---