1. FC Frankfurt II stoppt SG Schulzendorf – Verfolger rücken heran

Im Spitzenspiel setzte sich der 1. FC Frankfurt II mit 2:1 gegen Tabellenführer SG Schulzendorf durch und brachte dem Spitzenreiter die erste Saisonniederlage bei. Vor 80 Zuschauern traf Rick Drews kurz vor der Pause in der 44. Minute zur Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Mason Billerbeck in der 48. Minute aus, doch die Gastgeber hatten das letzte Wort: Eric Zeisig erzielte in der 85. Minute den umjubelten Siegtreffer. Frankfurt bleibt damit auch im siebten Saisonspiel ungeschlagen und schiebt sich mit 19 Punkten auf Rang drei. Schulzendorf führt trotz der Pleite die Tabelle weiter an, hat aber erstmals Kratzer bekommen. ---

Union Fürstenwalde II zeigte sich nach der Niederlage gegen Königs Wusterhausen in Torlaune und fertigte Schlusslicht MSV Zossen mit 6:1 ab. Luis Goldschmidt eröffnete in der 14. Minute den Torreigen, ehe Ayyubbek Kulbekov per Handelfmeter in der 33. Minute auf 2:0 erhöhte. Noch vor der Pause traf Lennox Nachkunst zum 3:0 (40.). Nach dem Seitenwechsel drehte Kulbekov auf und erzielte mit Treffern in der 64., 70. und 83. Minute einen lupenreinen Hattrick. Zossen gelang durch Marco Siwek in der 82. Minute lediglich Ergebniskosmetik. Fürstenwalde festigt Platz fünf, während Zossen weiter sieglos am Tabellenende bleibt. ---

Union Bestensee erwischte gegen den Breesener SV Guben Nord einen gebrauchten Tag. Bereits in der 3. Minute traf Luca Bäcker zur frühen Führung für die Gäste. Bestensee mühte sich, blieb aber ohne Durchschlagskraft. Erst in der Schlussphase machte Guben alles klar: Jannis Volger erhöhte in der 78. Minute auf 2:0, ehe Luca Bäcker in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den Endstand herstellte. Für Guben Nord war es der vierte Sieg der Saison, der sie auf Rang sieben bringt. Bestensee dagegen rutscht nach der Heimniederlage ins Mittelfeld ab. ---

Der FSV Admira 2016 feierte im Heimspiel gegen Briesen einen 2:0-Erfolg. Schon in der 9. Minute traf Nils Grothe zur Führung, ehe Daniel Kemnitz in der 78. Minute den Deckel draufmachte. Briesen fand kein Mittel gegen die konzentrierte Admira-Defensive. Mit diesem Sieg verschafft sich die Mannschaft etwas Luft im Tabellenkeller und klettert auf Rang elf, während Briesen nach vier Niederlagen auf Platz neun abrutscht. ---

Blau-Weiß Dahlewitz ließ Markendorf keine Chance und feierte ein deutliches 5:0. Benjamin Lehmann eröffnete in der 22. Minute, Fabian Szkoda legte in der 28. und 59. Minute doppelt nach. In der Schlussphase erhöhten Marcel Blume (84.) und Rene Blume (86.) auf den Endstand. Dahlewitz springt mit nun 15 Punkten auf Platz sechs. Markendorf dagegen bleibt nach dem Debakel im Tabellenkeller. ---

Der Teltower FV 1913 untermauerte seine Topform mit einem 7:1-Kantersieg gegen Dynamo Eisenhüttenstadt. Zwar brachte Ryszard Kupper die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung, doch danach drehte Teltow auf. Nils Klostermann traf in der 23. Minute zum Ausgleich, Benjamin Milles verwandelte kurz vor der Pause einen Elfmeter zur Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel bauten Florian Adam (48.), Joel Bahner (51.) und erneut Klostermann (57.) den Vorsprung aus. Bahner traf später per Elfmeter (79.), ehe Tim Friedrich in der Nachspielzeit (90.+2) den Schlusspunkt setzte. ---

Eintracht Königs Wusterhausen musste gegen Aufsteiger Grün-Weiß Großbeeren eine bittere 1:7-Heimschlappe hinnehmen. Lucas Peyler traf bereits in der 10. Minute, Fabian Goldhahn legte in der 32. und 33. Minute doppelt nach. Noch vor der Pause erhöhte Peyler auf 4:0 (36.). Nach dem Ehrentreffer von Max Böhme in der 77. Minute nahm das Unheil weiter seinen Lauf: Ein Eigentor von Yannes Böhme (81.) und Treffer von Aljbert Hiseni (82.) sowie erneut Fabian Goldhahn (90.+2) besiegelten das Debakel. Großbeeren feiert den zweiten Saisonsieg, Königs Wusterhausen bleibt im Tabellenkeller stecken. ---