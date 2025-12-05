1. FC Frankfurt II in Schöneiche gefordert, Kellerduell in Zossen

Schöneiche II empfängt Frankfurt II – und beide Teams kommen mit höchst unterschiedlichen Eindrücken aus dem vergangenen Wochenende. Während Schöneiche beim 3:2 gegen Großbeeren eine beeindruckende Moral zeigte und sich dank eines Dreierpacks von Robert Szczegula nach Rückschlagmomenten wieder in die Partie kämpfte, musste Frankfurt trotz eines 5:3-Auswärtserfolgs in Bestensee defensiv einiges über sich ergehen lassen.

Frankfurt dominierte zwar weite Teile des Spiels und führte früh durch Treffer von Erik Huwe und Tobias Fiebig. Doch man ließ Bestensee immer wieder herankommen und verpasste es sogar, durch den verschossenen Foulelfmeter von Leon Bialek den Vorsprung auszubauen. Erst nach der Pause stabilisierte sich die Offensive wieder – doch die Defensive blieb anfällig.

Schöneiche dagegen zeigte gegen Großbeeren eine große Widerstandskraft: Auf frühe Gegentreffer antwortete die Mannschaft mit voller Wucht, besonders Robert Szczegula, der mit Toren in der 19., 33. und 75. Minute das Spiel prägte.

Schöneiche tritt mit Rückenwind an, Frankfurt mit Qualität – und der Gewissheit, sich steigern zu müssen, um beim Tabellenneunten nicht ins Stolpern zu geraten.

