1. FC Frankfurt II in Schöneiche gefordert, Kellerduell in Zossen

Die Landesklasse Ost steuert auf einen intensiven Abschluss des 14. Spieltags zu. Drei Partien stehen am Samstag an – jede mit besonderer Bedeutung: Für Schöneiche gegen Frankfurt geht es um Standortbestimmung, in Markendorf und Zossen um entscheidende Schritte im engen Tabellengefüge. Die Eindrücke des vergangenen Spieltags liefern reichlich Spannung für die kommenden Aufgaben.
Schöneiche II empfängt Frankfurt II – und beide Teams kommen mit höchst unterschiedlichen Eindrücken aus dem vergangenen Wochenende. Während Schöneiche beim 3:2 gegen Großbeeren eine beeindruckende Moral zeigte und sich dank eines Dreierpacks von Robert Szczegula nach Rückschlagmomenten wieder in die Partie kämpfte, musste Frankfurt trotz eines 5:3-Auswärtserfolgs in Bestensee defensiv einiges über sich ergehen lassen.
Frankfurt dominierte zwar weite Teile des Spiels und führte früh durch Treffer von Erik Huwe und Tobias Fiebig. Doch man ließ Bestensee immer wieder herankommen und verpasste es sogar, durch den verschossenen Foulelfmeter von Leon Bialek den Vorsprung auszubauen. Erst nach der Pause stabilisierte sich die Offensive wieder – doch die Defensive blieb anfällig.
Schöneiche dagegen zeigte gegen Großbeeren eine große Widerstandskraft: Auf frühe Gegentreffer antwortete die Mannschaft mit voller Wucht, besonders Robert Szczegula, der mit Toren in der 19., 33. und 75. Minute das Spiel prägte.
Schöneiche tritt mit Rückenwind an, Frankfurt mit Qualität – und der Gewissheit, sich steigern zu müssen, um beim Tabellenneunten nicht ins Stolpern zu geraten.
---
Markendorf geht mit breiter Brust in das Heimspiel gegen Teltow. Das überzeugende 5:0 in Königs Wusterhausen setzte ein deutliches Ausrufezeichen. Justin Rusko eröffnete die Partie, Dominic Menzel und Sascha Witt schraubten das Ergebnis hoch, ehe Derenik Mayilyan das Ergebnis mit einem Doppelpack veredelte.
Teltow dagegen musste beim 3:2 gegen Briesen zunächst mühsam arbeiten, ehe der Sieg fast noch in Gefahr geriet. Nach einer 3:0-Führung durch Yannick Flohr, Benedict Frieauff und Tim Friedrich schien die Partie entschieden – doch Briesen verkürzte in der Schlussphase und zwang Teltow, den Vorsprung mit Kampf über die Zeit zu retten.
Tabellarisch treffen mit Rang zehn und vier zwei Teams mit unterschiedlichen Ambitionen aufeinander. Doch die Formkurve spricht dafür, dass Markendorf in seiner Heimstärke einen unbequemen Gegner für das Teltower Aufstiegsrennen darstellen wird.
---
Zossen empfängt Admira – ein Spiel, das vor allem im Tabellenkeller enorme Bedeutung trägt. Zossen unterlag zuletzt in Dahlewitz, zeigte beim 1:3 jedoch zumindest in Teilen Lebenszeichen. Nach frühem Rückstand gelang Malte Christian Jochim in der 39. Minute der Anschlusstreffer, und Zossen stabilisierte sich zeitweise, ohne jedoch nachhaltig gefährlich zu werden.
Noch schwerer traf es Admira: Das 0:4 gegen Guben Nord offenbarte erneut die massiven Probleme. Die frühe Gelb-Rote Karte gegen Niklas Lehmann in der 18. Minute machte die Aufgabe nahezu unlösbar. Zossen blieb zwar im Auftritt kampfstark, Admira dagegen defensiv wie offensiv weitgehend chancenlos.
Bei nur sechs Punkten für Zossen und neun für Admira rückt die Bedeutung dieses direkten Duells in den Fokus: Jeder Zähler entscheidet darüber, ob Anschluss ans Mittelfeld möglich bleibt – oder der Abstiegskampf immer tiefer zieht.
---
