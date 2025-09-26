1. FC Frankfurt II feiert klaren Sieg bei Dynamo Eisenhüttenstadt

Der heutige Auftakt des 5. Spieltags in der Landesklasse Ost brachte ein deutliches Ergebnis. Der 1. FC Frankfurt II setzte sich klar beim FSV Dynamo Eisenhüttenstadt durch und bleibt damit ungeschlagen.

Dynamo Eisenhüttenstadt musste vor eigenem Publikum den nächsten Rückschlag hinnehmen. Bereits nach elf Minuten eröffnete Niclas Weddemar den Torreigen und legte nur zwei Minuten später mit einem weiteren Treffer nach. Damit war die Richtung früh vorgegeben. Oliver Weniger konnte in der 39. Minute zwar für Dynamo verkürzen und damit kurzzeitig Hoffnung entfachen, doch noch vor der Pause stellte Leon Bialek mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. In der 81. Minute setzte Erik Huwe mit dem 1:4 den Schlusspunkt.

Schöneiche II verlor zuletzt mit 1:2 beim Teltower FV. Hannes Rehbein brachte die Mannschaft in der 12. Minute in Führung, doch ein Eigentor von Leonhard Schulze (88.) und der späte Treffer von Patryk Manczyk (90.+3) besiegelten die Niederlage. Gegner MSV Zossen 07 kassierte beim 0:4 in Guben die vierte Pleite in Serie. Luca Bäcker traf gleich dreimal für die Hausherren – in der 9. und 78. Minute per Foulelfmeter sowie in der 33. Minute aus dem Spiel heraus. Für Zossen geht es darum, den Fehlstart zu stoppen. ---

Großbeeren lieferte sich mit Union Fürstenwalde II ein spektakuläres 4:7. Fabian Goldhahn traf früh in der 2. Minute und legte in der 54. sowie 81. Minute nach. Auch Lucas Peyler trug sich in der 90. Minute in die Torschützenliste ein, doch am Ende reichte es nicht. Bestensee dagegen fuhr mit dem 3:1 gegen Dynamo Eisenhüttenstadt einen wichtigen Sieg ein. Paul Niesler (49.), John Janisch (51.) und Florian Kluwe (78.) sorgten für die Treffer. Das Duell verspricht Tore und Spannung. ---

Markendorf kassierte eine bittere 0:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Frankfurt II. Rick Drews traf doppelt, während es am Ende noch drei Platzverweise setzte: Dustin Berger (87.) und Jakub Mizerski (90.) auf Frankfurter Seite sowie Ole Achtenberg (90.) bei Markendorf. Nun wartet Tabellenführer Schulzendorf, der seine Serie mit einem 4:0 gegen Briesen ausbaute. Steven Ewaldt (18.), Emilio Köhler (27., 33.) und Oskar Praus (61., Foulelfmeter) sorgten für klare Verhältnisse. ---

Briesen war beim 0:4 in Schulzendorf chancenlos und will nun Wiedergutmachung betreiben. Guben dagegen feierte beim 4:0 über Zossen den ersten Saisonsieg. Luca Bäcker avancierte mit drei Treffern (9., 33., 78.) zum Matchwinner, dazu traf Justin Lehmann in der 66. Minute. Mit diesem Rückenwind reist Guben nun nach Briesen. ---

Der Teltower FV erkämpfte sich beim 2:1 gegen Schöneiche II drei wichtige Punkte. Nach einem frühen Rückstand durch Hannes Rehbein (12.) glich ein Eigentor von Leonhard Schulze (88.) aus, ehe Patryk Manczyk in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Dahlewitz präsentierte sich beim 6:1 über Königs Wusterhausen in Torlaune. Fabian Szkoda (10.), Rene Blume (17., 43.), Marcel Blume (38.), Florian vom Hagen (54.) und Dominique Heese (64.) erzielten die Treffer. ---

Morgen, 15:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW FSV Admira 2016 FSV Admira 15:00 PUSH

Königs Wusterhausen kam beim 1:6 in Dahlewitz böse unter die Räder. Einziger Lichtblick war der Foulelfmeter von Leon Brecht in der 50. Minute. Admira unterlag mit 1:4 gegen Wünsdorf. Max Gründemann traf in der 79. Minute, doch zuvor hatten Maximilian Hofmann (14., 18., 23.) und Spartak Doda (24.) alles klar gemacht. Für beide Mannschaften zählt jeder Punkt im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld. ---

Morgen, 15:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf FSV Union Fürstenwalde FSV Union II 15:00 PUSH

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Wünsdorf. Der MTV gewann bei Admira souverän mit 4:1. Maximilian Hofmann glänzte mit einem lupenreinen Hattrick in der 14., 18. und 23. Minute, ehe Spartak Doda (24.) den vierten Treffer nachlegte. Union Fürstenwalde II war beim 7:4 gegen Großbeeren Teil eines wahren Spektakels. Eric Fiedler (31., 80.), Ayyubbek Kulbekov (14., 85.), Marvin Fischer (38.), Tom Haack (52.) und Patrick Hagen (68., Foulelfmeter) erzielten die Treffer. Dieses Duell verspricht ein wahres Offensivfeuerwerk.