1. FC Frankfurt holt die Spitze zurück – Torfestival in Sachsenhausen Brandenburgliga: Die Partien des 29. und vorletzten Spieltags im Überblick. von LS · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jan Ahlschläger

Der heutige Abschluss vom 29. und vorletzten Spieltag der Brandenburgliga lieferte im Titelrennen packende Wendungen. Der 1. FC Frankfurt übernahm trotz eines Unentschiedens wieder die Tabellenführung vor dem punktgleichen Rivalen aus Neuruppin. Am Tabellenende herrscht derweil sportliche Erleichterung: Es wird in dieser Saison keinen sportlichen Absteiger geben, da der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf erklärt hat, in der neuen Saison nur noch in der Kreisoberliga spielen zu wollen.

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Vor 168 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der die Gastgeber den besseren Start für sich verbuchten. Dennis Paul brachte den FSV Union Fürstenwalde bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Derselbe Akteur war es auch, der den Vorsprung im weiteren Verlauf ausbaute, als Dennis Paul in der 24. Minute zum 2:0 traf. Die Gäste vom Ludwigsfelder FC steckten jedoch nicht auf und kamen noch im ersten Durchgang zum Anschluss, als Kaloyan Atanasov in der 31. Minute das Tor zum 2:1 erzielte. In der verbleibenden Spielzeit fielen keine weiteren Treffer.

Der MSV 1919 Neuruppin zeigte eine dominante Leistung gegen den SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen. Felipe da Silva Felix eröffnete den Torreigen bereits in der 7. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Anton Bryzhchuk baute die Führung in der 21. Minute auf 2:0 aus, ehe nur zwei Minuten später erneut Felipe da Silva Felix in der 23. Minute mit dem 3:0 zur Stelle war. Noch vor dem Pausenpfiff sorgte abermals Anton Bryzhchuk in der 43. Minute mit dem Tor zum 4:0 für klare Verhältnisse. Im zweiten Spielabschnitt erzielte Moses Chuks Njoku in der 86. Minute für die Gäste noch den Treffer zum 4:1-Endstand. ---

Eine torreiche und hart umkämpfte Begegnung erlebten die 115 Zuschauer beim Spiel des SV Altlüdersdorf gegen die TSG Einheit Bernau. Die Gastgeber eröffneten die Torfolge in der 12. Minute durch den Treffer von Ceif Ben-Abdallah zum 1:0. Die Antwort der Gäste folgte prompt, als Hugo Bloch in der 15. Minute zum 1:1 ausglich. Nach einer langen Phase ohne Tore ging Altlüdersdorf erneut in Führung: Lukas Bianchini erzielte in der 74. Minute das 2:1. Bernau bewies jedoch große Moral. Frederick Fiebig glich in der 79. Minute zum 2:2 aus, bevor Paul Peschke in der 86. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 2:3-Endstand für die Gäste verwandelte. ---

Vor 275 Zuschauern trennten sich der Brandenburger SC Süd 05 und der Oranienburger FC Eintracht 1901 mit einem Unentschieden. Die Torfolge des Spiels begann in der ersten Halbzeit, als Joel Leandro Raspopov in der 32. Minute die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Die Gäste steckten jedoch nicht auf und kamen im zweiten Durchgang zum Ausgleich: Jean-Luca El Bani erzielte in der 77. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand. ---

Ein torreiches Offensivspektakel sahen die Zuschauer beim Auswärtsspiel der BSG Stahl Brandenburg beim TuS 1896 Sachsenhausen. Die Brandenburger gingen früh in Führung, als Luca Benedict Köhn in der 15. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1 verwandelte. Sachsenhausen schlug jedoch zurück und drehte die Partie vorübergehend durch Jan-Paul Platte, der in der 25. Minute den Ausgleich erzielte und in der 66. Minute das Tor zum 2:1 nachlegte. Die Schlussphase gehörte dann ganz den Gästen, die das Spiel mit einer beeindruckenden Torserie komplett drehten: Ben Dayan Bleiß glich in der 69. Minute zum 2:2 aus, Marvin Gründler erzielte in der 78. Minute die 2:3-Führung. Erneut Luca Benedict Köhn schraubte das Ergebnis in der 82. Minute auf 2:4 hoch, bevor Ben Dayan Bleiß nur eine Minute später, in der 83. Minute, mit dem Treffer zum 2:5-Endstand den Schlusspunkt setzte. ---

Eine Punkteteilung gab es in der Begegnung zwischen dem Werderaner FC Viktoria 1920 und dem SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde. Die Torfolge wurde in der ersten Halbzeit von den Hausherren eröffnet, als Maximilian Krause in der 39. Minute zur 1:0-Führung traf. Die Gäste kamen in der zweiten Hälfte zurück in die Partie und glichen aus: Tilo Scheffler markierte in der 66. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand. ---

Der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow behielt knapp die Oberhand gegen den SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf. Die Hausherren erarbeiteten sich zunächst eine komfortable Führung. Es begann mit dem Treffer von David Nieland zum 1:0 in der 36. Minute. Kurz vor der Pause erhöhte Jonas Marcellus Ziegler in der 43. Minute auf 2:0, bevor erneut David Nieland in der 49. Minute mit dem 3:0 zur Stelle war. Die Gäste starteten im Anschluss eine Aufholjagd: Moritz Wache verkürzte in der 72. Minute auf 3:1, und Flavio Rodrigo Magalhaes Carvalho erzielte in der 90. Minute das Tor zum 3:2-Endstand. ---