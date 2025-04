1. FC Frankfurt - GW Lübben: Abgebrochenes Spiel wird nachgeholt

Am morgigen Dienstagabend wird in der Brandenburgliga ein Nachholspiel des 17. Spieltags ausgetragen. Der 1. FC Frankfurt empfängt den SV Grün-Weiß Lübben. Ursprünglich war die Partie wegen eines medizinischen Notfalls abgebrochen worden. Nun soll ab 19:30 Uhr ein neuer Anlauf gestartet werden – mit großer sportlicher Bedeutung für beide Mannschaften.

Die Gastgeber gehen mit breiter Brust in das Nachholspiel. Am vergangenen Wochenende dominierte Frankfurt beim 4:0-Auswärtssieg bei Fortuna Babelsberg nach Belieben. Paul Karaszewski eröffnete früh, Marcel Georgi und zweimal Niclas Weddemar sorgten in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse. Mit 44 Punkten rangiert die Mannschaft aktuell auf Platz drei und könnte mit einem weiteren Sieg den Rückstand auf Spitzenreiter SG Union 1919 Klosterfelde verkürzen. Auch der direkte Konkurrent SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf wäre dann wieder in Schlagdistanz.

Für den SV Grün-Weiß Lübben lief das vergangene Wochenende dagegen nicht so gut. Beim SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf kassierte Lübben eine 1:3-Niederlage. Zwar konnte Lucas Ballnow zwischenzeitlich zum 1:1 ausgleichen, doch in der Schlussphase brach die Defensive ein. Mit 30 Punkten aus 22 Spielen steht Lübben im engen Mittelfeld der Tabelle, benötigt jedoch dringend Zählbares, um nicht weiter abzurutschen.